Operasi 'Epic Fury' Berakhir, AS Kini Masuk Fase Defensif di Iran

Menlu AS Marco Rubio umumkan berakhirnya operasi militer Epic Fury terhadap Iran. (Foto: Anadolu Agency)

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio resmi mengumumkan berakhirnya operasi militer bertajuk 'Epic Fury' terhadap Iran. Langkah ini menandai babak baru dari ketegangan yang membara sejak serangan gabungan AS-Israel meletus pada 28 Februari lalu.

Pengumuman tersebut disampaikan Rubio menyusul laporan resmi kepada Kongres mengenai status terkini konflik di Timur Tengah tersebut.

"Operasi (Epic Fury) telah berakhir, sebagaimana yang telah diberitahukan Presiden (Donald Trump) kepada Kongres. Kami sudah selesai dengan tahap itu," tegas Rubio kepada awak media, mengutip laporan AFP, Rabu (6/5/2026).

Siasat Menghindari War Powers Act

Pernyataan Rubio muncul di tengah situasi gencatan senjata yang masih sangat rapuh. Sebagaimana diketahui, Presiden Donald Trump telah mendeklarasikan penghentian baku tembak sejak 8 April lalu. Meski masa gencatan senjata terus diperpanjang, negosiasi antara Washington dan Teheran dilaporkan masih menemui jalan buntu.

Namun, di balik pengumuman 'selesainya' operasi ini, terselip langkah politik strategis. Gedung Putih secara resmi melaporkan status perang telah dihentikan untuk menghindari jeratan War Powers Act 1973.

Undang-undang tersebut mewajibkan Presiden AS mendapatkan izin eksplisit dari Kongres jika konflik bersenjata melampaui durasi 60 hari. Rubio, sang mantan senator, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap konstitusionalitas aturan tersebut.

"Kami tidak mengakui UU tersebut sebagai hal yang konstitusional. Meski demikian, kami tetap mematuhi elemen-elemen di dalamnya demi menjaga hubungan baik dengan Kongres," tambah Rubio.

Dari Ofensif ke 'Project Freedom'

Meski genderang perang tahap ofensif telah diredam, bukan berarti kehadiran militer AS menyusut. Rubio menegaskan bahwa fokus Washington kini bergeser ke mode defensif melalui operasi baru bertajuk 'Project Freedom'.

Operasi ini dirancang khusus untuk mengawal kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz, titik nadi perdagangan minyak dunia yang selama ini menjadi titik panas.

"Ini bukan operasi ofensif, ini adalah operasi defensif. Artinya sangat sederhana: tidak ada penembakan kecuali kami ditembak lebih dulu," tegasnya.

Dampak Katastropik bagi Iran

Rubio mengeklaim bahwa rangkaian serangan AS dalam Operasi Epic Fury telah memberikan pukulan telak yang melumpuhkan bagi Teheran. Ia menggambarkan kondisi ekonomi Iran saat ini berada di ambang kehancuran total akibat eskalasi militer dan sanksi yang menyertainya.

"Orang-orang ini (Iran) menghadapi kehancuran yang nyata dan katastropik terhadap ekonomi mereka," tutur Rubio.

Kendati memamerkan daya hancur serangan AS, Rubio menekankan bahwa posisi Gedung Putih di bawah komando Trump tetap mengutamakan jalur diplomasi. Menurutnya, Presiden Trump masih memprioritaskan penyelesaian konflik melalui kesepakatan negosiasi yang komprehensif, bukan perang berkepanjangan.