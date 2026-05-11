Operasi Sukses, Marc Marquez Mulai Fokus Penyembuhan

Juara dunia bertahan MotoGP Marc Marquez mulai menjalani tahap rehabilitasi setelah sukses menjalani dua operasi sekaligus di Rumah Sakit Ruber Internacional, Madrid, Minggu waktu setempat.

Pembalap Ducati Lenovo Team itu menjalani operasi pada kaki kanan dan bahu kanannya setelah mengalami kecelakaan highside pada sprint race MotoGP Prancis di Sirkuit Le Mans, Sabtu.

"Marc akan tetap berada di rumah sakit semalaman dan kembali ke rumah besok untuk memulai rehabilitasi. Perkembangannya dalam beberapa pekan ke depan akan menentukan waktu kembalinya ke kompetisi,” demikian pernyataan Ducati Lenovo Team, Senin.

Tim medis yang dipimpin dr. Samuel Antuna berhasil menstabilkan fraktur metatarsal kelima pada kaki kanan Marquez, cedera yang dialaminya akibat insiden pada dua lap terakhir sprint race tersebut.

Selain itu, Marquez juga menjalani prosedur operasi pada bahu kanan untuk mengatasi cedera lama yang kembali bermasalah setelah kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025.

Dalam prosedur tersebut, dokter mengangkat dua sekrup dan fragmen tulang sisa operasi Latarjet pada 2019 yang bergeser dan menekan saraf radial pembalap bernomor 93 tersebut.

Ducati menyebut operasi berjalan lancar dan Marquez dijadwalkan tetap berada di rumah sakit hingga Senin sebelum melanjutkan pemulihan di rumah.

Marquez sebelumnya telah dipastikan absen pada MotoGP Catalunya akhir pekan depan demi fokus menjalani pemulihan total.

Absennya pembalap asal Spanyol itu menjadi tantangan tersendiri bagi Ducati Lenovo Team di tengah persaingan perebutan gelar musim ini. Namun, operasi yang berjalan sukses membuka peluang bagi Marquez untuk kembali lebih cepat apabila proses rehabilitasinya berjalan sesuai rencana.

Hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal kembalinya Marquez ke lintasan balap. Tim dokter akan mengevaluasi perkembangan pemulihannya dalam beberapa pekan mendatang sebelum memberikan izin tampil kembali.

