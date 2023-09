Optimalkan Transformasi Digital, Gubernur Khofifah Apresiasi Bank DKI

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan terhadap Bank DKI atas inovasi digitalnya yang begitu memudahkan nasabah dalam menikmati layanan perbankan.

Kata Gubernur Khofifah, Bank DKI merupakan salah satu perbankan yang berhasil mengoptimalkan transformasi digital dalam menjawab tantangan zaman. "Transformasi digital sebagai bentuk adaptif menjawab tantangan digitalisasi perbankan," papar Khofifah, dikutip Kamis (23/3/2023).

Adapun penghargaan yang diraih Bank DKI adalah The Best Regional Government Bank At Digital Innovation, diterima Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono pada gelaran Property & Bank Awards 2023 and Indonesia My Home Awards 2023 yang diselenggarakan redaksi Majalah Property & Bank.

Penghargaan yang diserahkan Gubernur Khofifah ini, diberikan kepada perusahaan yang berasal dari industri perumahan dan perbankan yang memiliki kinerja cemerlang serta konsisten membangun inovasi digital.

Amirul menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, utamanya customer, maupun mitra kerja yang telah meletakkan kepercayaannya kepada produk dan layanan Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi dan pencapaian kepada Bank DKI yang senantiasa bertransformasi dan menghadirkan inovasi pada produk dan layanan digital sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan kepada nasabah," papar Amirul.

Di bawah kepemimpinan Fidri Arnaldy, Bank DKI semakin adaptif dalam menghadirkan solusi perbankan digital yang lebih personal, mobile dan handal, salah satunya aplikasi New JakOne Mobile yang hadir dengan tampilan yang lebih menarik, user friendly serta fitur yang semakin lengkap.

Mulai dari bayar bermacam tagihan dan belanja online, transaksi scan dengan QRIS, top up saldo uang elektronik, bersedekah dan berdonasi, pembayaran pajak dan retribusi, hingga mengamankan dana darurat melalui pembukaan deposito dan pembukaan rekening tabungan secara online. Salah satu fitur terbaru, adalah fitur Mobile Cash untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI dan bank lain.

Hingga Desember 2022, aplikasi JakOne Mobile berhasil meraih 2 juta pengguna, dengan 22 juta volume transaksi, dan meraih nominal transaksi hingga sebesar Rp22,4 triliun. Selain itu Bank DKI juga terus memperkuat layanan digital guna memudahkan transaksi perbankan masyarakat dengan mengembangkan simple apps JakOne Pay, JakOne Abank dan layanan digital lainnya seperti Cash Management System.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan, Bank DKI senantiasa menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan ekosistem digital. "Dengan harapan dapat menjawab berbagai kebutuhan perbankan digital nasabah yang adaptif melalui digitalisasi serta berdampak pada pencapaian bisnis yang berkelanjutan," pungkas Arie.