Optimis Daya Beli Masyarakat Terjaga, Alto Network Catat Transaksi via QRIS Tumbuh 89 Persen

CEO PT Alto Network, Gretel Griselda dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).(Foto: Inilah.com/Diana Rizky)

Ukuran Font Kecil Besar

CEO Alto Network, Gretel Griselda memaparkan bila pembayaran melalui QRIS masih menjadi andalan dalam bertransaksi. Bahkan meski geopolitik global bergejolak, ia optimis daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga.

"Data yang ada saat ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Indonesia saat ini masih sangat kuat. Jadi data yang ini kita perlihatkan Maret 2025 sampai dengan Maret 2026, pertumbuhannya itu dari sisi jumlah transaksi masih meningkat 89 persen," tutur Gretel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Tak hanya itu, ia mengatakan volume transaksi juga meningkat hingga 50 persen. Dari data ini dapat disimpulkan, bila ternyata masyarakat Indonesia masih konsumtif.

Gretel menjelaskan, bila melihat kembali tren saat Ramadan dan Lebaran, transaksi melalui QRIS cukup melonjak khususnya saat waktu buka puasa.

Namun, ia mengakui memang terdapat perubahan yakni dari sisi jumlah uang yang dikeluarkan oleh masyarakat mengalami penurunan sebesar 16 persen.

"Artinya apa? Artinya adalah tetap adanya dampak daripada perang terhadap penahanan pembelian ticket size (uang yang dikeluarkan) yang besar," ucap dia.

"Sebenarnya mungkin jumlah yang dibelanjakan atau jenis transaksi yang dilakukan masih sama atau cenderung lebih banyak, namun dari over value over money-nya masyarakat cenderung lebih melihat atau masih melakukan penahanan pembelanjaan ticket size dalam jumlah besar," lanjutnya.

Ia lantas menganalogikan, bila dahulu masyarakat membeli kopi untuk sehari-hari mencapai Rp100.000 per harinya, kini bisa saja budget yang dikeluarkan menurun hingga Rp80.000 per hari.

"Kami Alto Network atau selaku switching dengan hopefully dapat merepresentasikan atau menjadi indikator dari pembelanjaan masyarakat di Indonesia saat ini," ujar Gretel.