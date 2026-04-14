10 Orang Terpintar di Dunia Berdasarkan IQ, Ternyata Bukan Einstein

Saat membahas tentang orang terpintar, banyak orang mungkin langsung terpikir dengan nama Albert Einstein.

Ia memang dikenal sebagai sosok jenius berkat kontribusi penemuannya dalam ilmu fisika, seperti teori relativitas dan penelitiannya tentang efek fotolistrik.

Namun, jika dilihat dari perhitungan IQ, nilainya tidak begitu tinggi, hanya berkisar di angka 160.

Di luar sana, ada banyak orang-orang hebat yang nilai IQ-nya jauh di atas Einstein.

Apa Itu IQ?

IQ (Intelligence Quotient) atau Skor Kecerdasan adalah sebuah estimasi yang mengukur beberapa aspek kecerdasan manusia, seperti kemampuan bahasa (verbal), kemampuan visual-spasial (membayangkan objek 3D), memori kerja, dan kecepatan berpikir.

Dalam sejarah, penemu tes IQ pertama adalah psikolog asal Prancis Alfred Binet bersama rekannya Theodore Simon pada tahun 1905.

Awalnya, tes ini dibuat untuk mengidentifikasi anak-anak sekolah yang membutuhkan bantuan pendidikan khusus.

Sejak saat itu tes IQ menjadi populer untuk melihat kemampuan seseorang dalam bidang akademik, meski hanya sebagai acuan saja.

Orang Terpintar di Dunia

1. YoungHoon Kim - IQ 276

YoungHoon Kim (Foto: Yonsei University)

Pada April 2024, Giga Society mengungkapkan bahwa YoungHoon Kim asal Korea Selatan memiliki IQ tertinggi di dunia dengan skor mencapai 276.

YoungHoon Kim saat ini bekerja sebagai penasihat ahli kecerdasan di berbagai lembaga bergengsi, seperti World Mind Sports Council, Kejuaraan Memori Dunia, Kejuaraan Membaca Cepat Dunia, dan Kejuaraan Mind Mapping Dunia.

Ia juga menjabat sebagai presiden dan direktur eksekutif di United Sigma Intelligence Association (USIA).

2. Marnen Laibow-Koser - IQ 268

Marnen Laibow-Koser adalah anak ajaib di bidang musik. Karena kepiawaiannya itulah, ia diminta untuk menjalani tes IQ saat masih kecil.

Hasilnya, skor IQ-nya mencapai 268. Sejak saat itu, ia jadi lebih fokus belajar, memainkan, dan menggubah musik.

Lulusan komposisi musik di Cleveland Institute of Music and Purchase College ini sekarang bekerja sebagai komposer, pemusik, pengembang web, hingga penata musik di Amerika Serikat.

3. Ainan Cawley - IQ 263

Ainan Cawley (Foto: Facebook / Young & Connected)

Lahir dari ibu asal Singapura dan ayah asal Irlandia, Ainan Celeste Cawley, anak ajaib yang berusia 24 tahun, dilaporkan memiliki skor IQ sebesar 263.

Cawley dijuluki sebagai prodigy ‘omnibus’, sebutan bagi seseorang yang memiliki bakat luar biasa di berbagai bidang sekaligus.

Saking geniusnya, ia bisa belajar kimia di Singapore Polytechnic sebelum ia genap berusia 10 tahun.

4. William Sidis - IQ 250-300

William Sidis (Foto: Wikipedia)

William Sidis berhasil masuk ke Universitas Harvard pada usia 11 tahun dan lulus di usia 16 tahun.

Sebelum kematiannya yang mendadak akibat stroke pada tahun 1944 (saat itu ia berusia 46 tahun), sang psikolog menyatakan bahwa IQ William Sidis berada di kisaran 250 hingga 300.

5. Terence Tao - IQ 225-230

Terence Tao (Foto: Princeton University)

Sejak kecil, Terence Tao sudah menunjukkan bakat luar biasa di bidang matematika. Di usianya yang baru menginjak 7 tahun, ia mulai mempelajari kalkulus, tahun yang sama saat ia mulai masuk SMA.

Di usia 20 tahun, Tao (yang dijuluki ‘Mozart-nya Matematika’) berhasil meraih gelar PhD dari Princeton University.

Di tahun yang sama, ia bergabung dengan fakultas di University of California, Los Angeles (UCLA) dan dipromosikan menjadi profesor empat tahun kemudian.

Pada tahun 2006, Tao dianugerahi Fields Medal, yang dianggap sebagai penghargaan setingkat Nobel di bidang matematika.

6. Marilyn vos Savant - IQ 228

Marilyn vos Savant (Foto: X / VirtualMvS)

Pada September 1956, saat Marilyn vos Savant yang baru berusia 10 tahun, mengikuti sebuah tes Stanford-Binet yang menunjukkan bahwa ia memiliki IQ 228 dengan usia mental yang setara dengan orang berumur 22 tahun 11 bulan.

Sekitar 30 tahun kemudian, namanya tercatat dalam Guinness Book of World Records kategori ‘IQ Tertinggi’ baik untuk skor masa kecil maupun dewasa selama lima tahun berturut-turut.

7. Christopher Hirata - IQ 225

Christopher Hirata (Foto: Princeton Alumni)

Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Christopher Hirata sudah menguasai kalkulus dan fisika tingkat lanjut.

Setelah lulus SMA pada usia 14 tahun, ia menempuh studi fisika di California Institute of Technology, lalu melanjutkan studinya ke Princeton University untuk menyelesaikan gelar PhD di bidang fisika.

Sejak 2013, Hirata menjabat sebagai profesor di departemen fisika dan astronomi Ohio State University, di mana ia mendalami spesialisasi energi gelap (dark energy) dan astrofisika.

8. Johann Wolfgang von Goethe - IQ 210-225

Johann Wolfgang von Goethe (Foto: Wikipedia)

Seorang insinyur elektrokimia asal Amerika, Libb Thims, mencoba mencari orang dengan IQ Tertinggi dengan menggunakan metode yang memprediksi skor seseorang berdasarkan pencapaian di setiap dekade kehidupannya.

Berdasarkan perhitungannya, Thims menetapkan bahwa tokoh Renaisans asal Jerman, Johann Wolfgang von Goethe, memiliki IQ berkisar antara 210 hingga 225.

9. Kim Ung-Yong - IQ 210

Kim Ung-Yong (foto: Wikipedia)

Kim Ung-Yong adalah seorang insinyur sipil asal Korea Selatan yang dijuluki sebagai ‘jenius yang gagal’ dengan laporan skor IQ mencapai 210.

Pria kelahiran 1962 ini sudah mampu memecahkan soal matematika yang sulit di usia 4 tahun dan menguasai empat bahasa saat baru menginjak usia 5 tahun.

Di usianya yang ke-8 tahun, ia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar fisika di University of Colorado dan mulai bekerja untuk NASA. Tak lama setelahnya, ia memutuskan kembali ke Korea karena merasa sangat kesepian.

Pada tahun 2014, ia resmi menjadi profesor tetap di Shinhan University provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

10. William Shakespeare - IQ 210

William Shakespeare (Foto: Wikipedia)

William Shakespeare adalah seorang penyair asal Inggris yang menghabiskan masa hidupnya membuat 38 drama, 154 soneta, dua puisi naratif, dan berbagai karya sastra menakjubkan lainnya.

Menurut para ahli, sang penyair terkemuka itu diperkirakan memiliki skor IQ mencapai 210.