Orkestrasi Politik dan Wajah Baru May Day 2026

Alih-alih diwarnai aksi konfrontatif di jalanan, May Day kali ini menampilkan Presiden Prabowo Subianto berdiri berdampingan dengan pimpinan serikat buruh, membuka ruang dialog sekaligus mengumumkan sejumlah kebijakan sebagai respons atas tuntutan pekerja. Pergeseran ini menandai perubahan relasi buruh dan negara—dari tekanan jalanan menuju negosiasi di pusat kekuasaan. Namun di balik harmoni tersebut, persoalan kesejahteraan dan tekanan ekonomi belum sepenuhnya terjawab.

Di bawah terik matahari Jumat, 1 Mei 2026, kawasan Monumen Nasional (Monas) berubah menjadi lautan manusia. Sekitar 400.000 buruh dan pengemudi ojek daring memadati Silang Monas untuk merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kerap diwarnai ketegangan di depan Gedung DPR RI, perayaan kali ini justru memperlihatkan sebuah orkestrasi politik yang rapi antara pemerintah dan pimpinan serikat buruh.

Pemandangan di atas panggung memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto berdiri berdampingan dengan pimpinan konfederasi buruh—sebuah lonjakan signifikan dibandingkan tahun lalu.

Presiden, yang mengenakan safari cokelat dan topi, bahkan sempat berjoget bersama grup band Tipe-X dan menyalami buruh secara langsung.

Kedekatan ini diperkuat dengan pemberian "hadiah" berupa kaos dan payung yang didesain khusus dan didanai dari kantong pribadi sang Presiden, sebuah gestur populis untuk menegaskan bahwa pemerintah berdiri bersama rakyat, bukan berseberangan.

“Jumlah massa terkonfirmasi sekitar 400 ribu orang. Dari buruh sebanyak 211 ribu, dan ratusan ribu lainnya dari teman-teman ojek online. Semua berkumpul untuk mendengarkan kejutan dari Presiden Prabowo,” ungkap Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea beberapa hari jelang hari buruh.

Integrasi Elit Aktivis ke Pusaran Kekuasaan

Lanskap politik May Day 2026 ini sebenarnya telah terbentuk empat hari sebelumnya. Pada Senin, 27 April 2026, Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet (reshuffle) perdana yang sangat strategis.

Langkah paling menyita perhatian adalah pelantikan Mohammad Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2026.

Penunjukan Jumhur, seorang tokoh pergerakan yang pernah dipenjara selama 10 bulan pada 2021 karena kritiknya, dipandang oleh para pengamat sebagai upaya menetralisir oposisi jalanan dengan mengintegrasikan elemen kritis ke dalam birokrasi.

Selain Jumhur, sejumlah nama baru juga masuk dalam gerbong Kabinet Merah Putih, termasuk Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyapa massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S/app/nz).

Menanggapi pelantikan rekannya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan dukungannya.

"Karena itu adalah kepercayaan penting untuk gerakan buruh. Dan kami berpesan kepada Bung Jumhur tetap mempertahankan idealisme dan ideologi perjuangannya walaupun sudah jadi menteri," ungkap Andi Gani.

Jumhur sendiri menegaskan komitmennya untuk membenahi persoalan lingkungan, termasuk isu pengelolaan sampah dan perubahan iklim, yang menjadi bagian dari visi "Asta Cita" pemerintah.

Namun, masuknya sebagian tokoh buruh ke dalam lingkar kekuasaan tidak sepenuhnya dapat dibaca sebagai upaya meredam tekanan. Pada saat yang sama, pemerintah membuka ruang dialog langsung dengan kelompok buruh, bahkan sebelum perayaan May Day berlangsung.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, keputusan memindahkan titik aksi dari depan Gedung DPR RI ke Monas tidak lepas dari kesediaan Presiden Prabowo untuk bertemu dan mendengar langsung aspirasi buruh.

"Ada alasan mengapa KSPI memindahkan rencana aksi May Day 1 Mei 2026 yang rencana awal di depan gedung DPR RI, diubah menjadi ke Monas Jakarta adalah karena Presiden Prabowo mengiyakan kami untuk bertemu dan berdiskusi," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (29/4/2026).

Pemindahan lokasi juga didorong oleh harapan agar sejumlah isu krusial dapat dijawab langsung oleh Prabowo.

"Alasan yang kedua mengapa aksi May Day KSPI dipindahkan dari DPR ke Monas Jakarta adalah dari 11 isu dan harapan, ada beberapa isu yang krusial yang sangat penting bagi buruh Indonesia harus dijawab dan ditegaskan oleh Bapak Presiden," kata dia.

Dalam konteks ini, peringatan May Day 2026 tidak lagi semata menjadi ruang demonstrasi, melainkan juga arena negosiasi terbuka antara buruh dan negara. Pemerintah, di sisi lain, bergerak cepat merespons dengan sejumlah kebijakan konkret yang diumumkan langsung di panggung.

Presiden Prabowo mengumumkan ratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 yang memperkuat perlindungan bagi awak kapal perikanan, termasuk jaminan tempat tinggal layak, makanan, hingga perlindungan sosial.

“Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus,” ujar Presiden.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi daring, yang menjamin porsi pendapatan minimal 92 persen bagi pengemudi serta akses jaminan kerja.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban (kiri), Ketua Umum KSPSI sekaligus Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat (kedua kiri), Presiden KSPI Said Iqbal (kedua kanan) dan Ketua Umum KPBI Ilhamsyah (kanan) memberikan sambutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz).

Di sektor perumahan, Presiden kembali menegaskan rencana pembangunan satu juta hunian bagi pekerja, sekaligus mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama DPR.

Meski demikian, di tingkat massa, suara tuntutan tidak sepenuhnya surut. Ada 11 tuntutan utama kepada Presiden.

Poin-poin tersebut meliputi desakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, hingga reformasi perpajakan agar pesangon dan Tunjangan Hari Raya (THR) tidak lagi dikenakan pajak.

"Kami memohon dengan segala hormat, mudah-mudahan di May Day tahun depan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia," ujar Said Iqbal di atas panggung Monas.

Buruh juga menyoroti ancaman PHK massal yang kian nyata akibat ketidakstabilan global, serta menuntut penurunan potongan tarif bagi pengemudi ojek daring menjadi 10 persen dari sebelumnya 20 persen.

Pemerintah merespons tuntutan ini dengan menerbitkan instrumen kebijakan baru. Presiden Prabowo mengumumkan penandatanganan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

"Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi," tegas Presiden.

Selain itu, pemerintah menjanjikan pembangunan hingga 1 juta unit rumah per tahun yang berlokasi dekat kawasan industri guna menekan biaya hidup buruh yang rata-rata menghabiskan 30 persen gajinya hanya untuk sewa tempat tinggal.

Tragedi Kelas Menengah yang Terjepit

Namun, di balik harmoni yang ditampilkan di panggung Monas, tekanan ekonomi yang dihadapi buruh dan kelas menengah bergerak ke arah yang berbeda.

Sejumlah buruh antre pembagian paket sembako gratis pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Istana Kepresidenan membagikan sebanyak 350 ribu paket sembako gratis kepada buruh yang hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap aspirasi dan kesejahteraan pekerja. (Foto: Antara Foto/Salma Talita/bay/bar).

Kondisi ekonomi kelas menengah di tahun 2026 ini dapat digambarkan sebagai kelompok yang paling terjepit. Di satu sisi, mereka harus menghadapi kenaikan biaya hidup yang agresif; inflasi bahan pangan mencapai 4,25 persen, sementara pertumbuhan upah riil hanya berkisar di angka 1,78 persen.

Di sisi lain, mereka dibebani oleh berbagai kebijakan fiskal baru, mulai dari kenaikan PPN menjadi 12 persen, iuran dana pensiun tambahan, potongan Tapera, hingga rencana subsidi KRL berbasis NIK dan asuransi wajib kendaraan (TPL).

Kironisnya, sebagai kelompok menengah, mereka tidak berhak menerima berbagai skema bantuan sosial. Hal ini menciptakan fenomena “fragile middle class”—kelas menengah dengan beban tinggi namun minim perlindungan.

Retakan ini tidak muncul tiba-tiba. Pengamat Ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai stabilitas indikator makro selama ini menutupi tekanan nyata yang dialami pekerja.

Tekanan ekonomi yang dihadapi buruh saat ini menurutnya sangat nyata. Data menunjukkan pasar kerja Indonesia memang menyerap banyak tenaga kerja, dengan angkatan kerja sekitar 154 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,85 persen pada Agustus 2025. Memang angka itu terlihat stabil secara makro, tetapi belum menjamin kesejahteraan pekerja.

“Banyak buruh masih menghadapi upah yang tumbuh lambat, biaya hidup yang meningkat, status kerja tidak pasti, dan perlindungan sosial yang belum merata,” ujar Karimi kepada Inilah.com.

Rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta pada Agustus 2025, sementara kebutuhan rumah tangga terus meningkat, mulai dari pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan.

“Tekanan makin berat karena informalitas masih mendominasi pasar kerja. Puluhan juta pekerja hidup tanpa kepastian pendapatan dan jaminan kerja yang kuat. Dalam situasi seperti ini, tuntutan buruh tidak patut dipandang sebagai gangguan ekonomi. Tuntutan itu merupakan alarm sosial bahwa pertumbuhan belum membagi hasil secara adil,” kata Syafruddin.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tekanan yang dihadapi buruh dan kelas menengah bukan sekadar gejala sementara, melainkan persoalan struktural.

Gejala Deindustrialisasi

Krisis ini semakin dalam karena adanya gejala deindustrialisasi dini. Sektor manufaktur yang seharusnya menjadi eskalator mobilitas sosial bagi kaum buruh justru menunjukkan pelemahan. Pada awal 2025, angka PHK naik hampir 100 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketika daya beli kelas menengah—yang merupakan penggerak utama konsumsi domestik—melemah, sektor ritel dan industri manufaktur pun ikut terpukul, menciptakan lingkaran setan ekonomi.

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) membawa poster saat aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Aksi dalam rangka memperingati hari buruh internasional tersebut menuntut tentang penghapusan upah murah dan penghapusan outsorcing. (Foto: Antara Foto/Salma Talita/bay/nz).

Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,85 persen per Agustus 2025, kualitas pekerjaan yang tersedia didominasi oleh sektor jasa dan informal yang tidak menjamin kesejahteraan jangka panjang.

Kondisi inilah yang membuat seloroh "kerja keras bagai kuda tapi tak kaya-kaya" kian relevan di tengah masyarakat.

Langkah Presiden Prabowo merangkul tokoh buruh seperti Jumhur Hidayat ke dalam kabinet serta pembentukan Satgas PHK memang memberikan harapan akan adanya dialog yang lebih konstruktif antara buruh dan negara.

Namun, stabilitas politik di atas panggung Monas hanya akan bertahan jika pemerintah mampu memberikan solusi nyata atas "jerit dompet" kelas menengah.

Keberhasilan kabinet ini tidak hanya akan diukur dari seberapa meriah perayaan May Day, melainkan dari kemampuannya menahan laju penurunan kelas menengah dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar mengalir ke upah riil masyarakat, bukan sekadar menjadi angka pertumbuhan di atas kertas.

(Nebby/Diana).