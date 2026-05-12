Osaka Bukan Masalah untuk Swiatek di Italian Open

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:02 WIB

Iga Swiatek dari Polandia beraksi melawan Janice Tjen dari Indonesia di babak kedua pada Hari Ketiga Qatar TotalEnergies Open, bagian dari Hologic WTA Tour di Khalifa International Tennis and Squash Complex pada 10 Februari 2026 di Doha, Qatar (Foto: Robert Prange/Getty Images)

Iga Swiatek dengan mudah mengalahkan Naomi Osaka dalam pertarungan para juara Grand Slam, dengan hanya kehilangan tiga gim untuk menang 6-2, 6-1 guna berjumpa Jessica Pegula pada perempat final Italian Open 2026 di Roma.

Swiatek meningkatkan catatannya melawan Osaka menjadi 3-1, memenangi tiga pertemuan terakhir mereka.

Ada beberapa momen brilian dari Osaka, tapi Swiatek terlalu kompetitif baginya. Setelah saling mematahkan servis di awal, Swiatek kembali mematahkan servis untuk unggul 3-2.

Juara Grand Slam enam kali itu kemudian memenangi tiga gim berturut-turut untuk menutup set pembuka -- poin yang sebagian besar didominasi oleh 20 kesalahan sendiri Osaka.

Set kedua sepenuhnya dikuasai Swiatek. Ia menyelesaikan set tersebut dengan 15 pukulan winner dan hanya enam kesalahan sendiri.

Swiatek melepaskan pukulan forehand winner untuk menciptakan break point pada gim pembuka, yang berhasil ia konversi untuk unggul 1-0. Selanjutnya, pukulan forehand winner Swiatek mengamankan servisnya dan unggul 2-0.

Namun, Swiatek mengamankan servisnya dan unggul 3-1. Ia kemudian menciptakan triple break point, dan menutup pertandingan dengan kemenangan.

Swiatek mencetak total 23 winner dan 18 unforced error, serta tampil bersih dalam servisnya, dengan 67 persen servis pertamanya masuk dan memenangkan 68 persen poin dari servis tersebut, sementara memenangkan 67 persen poin dari servis keduanya.

Ia kini bercatatan menang-kalah 116-2 dalam pertandingan WTA 1000, yang 108 di antaranya diraih dalam dua set langsung.

Pegula

Di lapangan lain, Pegula lolos dari kesulitan dan memenangi set pertama dalam waktu 63 menit, lalu melaju mulus pada set kedua.

Dengan kemenangan itu Pegula memperpanjang rekor sempurnanya melawan Potapova menjadi 6-0.

Pegula kini mencapai tujuh perempat final musim ini, sama dengan Mirra Andreeva dan Elena Rybakina sebagai yang terbanyak dalam tur. Swiatek mengikuti di belakangnya dengan lima perempat final.

Swiatek dan Pegula untuk ke-12 kalinya bertemu pada Rabu (13/5). Swiatek unggul dalam catatan pertemuan mereka 6-5, dan memenangi satu-satunya pertemuan mereka di lapangan tanah liat di Roland Garros pada 2022.

Namun, Pegula akan memasuki pertandingan setelah memenangi dua pertandingan terakhir mereka dengan straight set.

Bagi Swiatek, kemenangan akan membawanya ke semifinal Roma untuk keempat kalinya.

Sementara itu, Pegula berupaya mencapai semifinal pertamanya di Roma. Jika berhasil, ia akan mencapai babak semifinal dalam delapan dari 10 turnamen WTA 1000, hanya menyisakan Doha dan Indian Wells untuk melengkapi koleksinya.