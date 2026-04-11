OTT Tulungagung, 12 Orang Susul Bupati Gatut Jalani Pemeriksaan di Kantor KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 12 orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

12 orang itu akan menyusul Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, total 18 orang diamankan dalam operasi yang dilakukan pada Jumat (10/4). Dari jumlah tersebut, 13 orang kemudian dibawa ke Jakarta secara bertahap.

“Dari total 18 orang yang diperiksa dan diamankan pada Jumat (10/4), selanjutnya 13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta hari ini secara bertahap,” kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, selain Gatut Sunu, terdapat 11 orang lain dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta satu orang dari pihak lainnya yang turut dibawa ke Jakarta.

“Selanjutnya, para pihak tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK,” katanya.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti dalam operasi tersebut, salah satunya berupa uang tunai.

Operasi di Tulungagung ini menjadi salah satu dari rangkaian OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Pada Jumat (10/4), KPK diketahui menangkap 16 orang dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo, yang sekaligus menjadi OTT kesepuluh pada tahun ini.