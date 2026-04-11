Jalani Pemeriksaan Intensif di KPK, Nasib Bupati Bupati Tulungagung Ditentukan 1x24 Jam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sejumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur, ke Jakarta dalam tiga kloter.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kloter pertama terdiri atas Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang tiba lebih dahulu. Selanjutnya, sebanyak 12 orang dibawa dalam kloter kedua, disusul satu orang lainnya pada kloter ketiga yang tiba pada siang hari.

Setibanya di Jakarta, seluruh pihak yang diamankan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.

"Selanjutnya para pihak tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK Merah Putih," jelas Budi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti dalam operasi tersebut, salah satunya berupa uang tunai.

Operasi di Tulungagung ini menjadi salah satu dari rangkaian OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Pada Jumat (10/4), KPK diketahui menangkap 16 orang dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo, yang sekaligus menjadi OTT kesepuluh pada tahun ini.

"Benar (OTT di Tulungagung)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dihubungi, Jumat (10/4).

"Ya (Bupati diamankan)," tambahnya.