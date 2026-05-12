Oxford Resmi Pertahankan Ole Romeny dan Marselino Ferdinan

Klub Inggris Oxford United resmi mempertahankan dua pemain tim nasional Indonesia Ole Romeny dan Marselino Ferdinan untuk musim depan.

Kepastian ini didapatkan setelah Ole dan Marselino tidak masuk 10 pemain yang dicoret Oxford yang pada musim depan bermain di League One (kasta ketiga) setelah degradasi dari Championship (kasta kedua) musim ini.

Dikutip dari laman resminya, Oxford menyatakan akan melepas Przemysław Płacheta, Myles Peart-Harris, Hidde ter Avest, Owen Dale, Will Goodwin, Joshua Johnson, Jacob Knightbridge, Steph Negru, Tom Bradshaw, dan Stuart Findlay.

"Mereka akan meninggalkan klub setelah kontrak mereka berakhir," tulis Oxford United.

Dari 10 pemain itu, beberapa di antaranya adalah pemain penting Oxford dalam beberapa musim terakhir. Salah satunya, pemain sayap asal Polandia, Płacheta, yang mencetak enam gol dalam 60 penampilan sejak bergabung pada musim panas 2024 dan memainkan peran penting selama dua musim Oxford di Championship.

Kepala Operasional Sepak Bola Oxford United Ed Waldron mengatakan bahwa pihak klub mengucapkan terima kasih atas kontribusi 10 pemain pada musim ini.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain yang meninggalkan klub atas kontribusi dan profesionalisme mereka selama di Oxford United," kata Waldron.

Pada kesempatan yang sama, dia juga mengatakan bahwa proses perekrutan pemain untuk musim depan juga telah berjalan, dengan Oxford akan terus mencari pemain-pemain berkualitas untuk membawa The Yellows kembali promosi ke Championship.

Musim ini, Oxford menempati peringkat ke-22 klasemen sementara dengan 47 poin dari 46 pertandingan. Dengan ini, mereka kembali turun ke kasta ketiga setelah selama dua musim bermain di kasta kedua sepak bola Inggris.

Sementara itu, Ole musim ini bermain sebanyak 18 kali, 16 penampilan di Championship dan dua penampilan di Piala FA.

Untuk Marselino, pemain muda 21 tahun itu musim ini dipinjamkan ke klub Liga Slovakia, AS Trencin, di mana dia baru tampil tiga kali.