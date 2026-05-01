P2G Soroti Pendidikan Bukan Semata Demi Ijazah dan Guru Butuh Jaminan Sejahtera

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengatakan Hari Buruh yang diperingati pada hari ini, Jumat (1/5/2026) harus menjadi momentum agar guru juga turut mendapatkan hak mereka, sebagaimana pekerja pada umumnya.

Ia lantas mengatakan, memang dari segi beban kerja seorang guru lebih banyak mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi dan laporan serta membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), daripada fokus pada pengajaran terhadap muridnya.

"Kita selalu berharap ada perampingan administrasi laporan baik di level nasional maupun level sekolah. Jadi harus mulai terintegrasi apalagi dengan ada digitalisasi, seharusnya berbagai laporan itu lebih singkat," ujar Iman kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Meskipun di dalam dunia pendidikan, lanjutnya, pembelajaran itu hanya diukur berdasarkan bukti-bukti pembelajaran, namun menurutnya guru tak boleh terlalu kaku dengan aturan. Karena proses belajar itu adalah kenyataan belajar yang benar-benar terjadi, jadi bukan hanya laporan administrasi," sambungnya.

Hal kedua yang ia soroti, yakni perihal kesejahteraan guru. Ia berharap pahlawan tanpa tanda jasa ini memiliki upah minimum sebagaimana buruh, sehingga kesejahteraannya terjamin, baik para guru yang mengajar di kota besar maupun di pelosok.

"Ini yang belum terwujud karena di level UU, UU yang mengurus tata kelola kesejahteraan guru ini banyak UU-nya, tidak tersistematisasi, begitupun dari sisi peraturan dan regulasi ada tumpang tindih antara kewenangan pusat dan daerah," katanya.

Selain itu, Iman juga berharap bahwa lulusan dari sekolah bukan hanya semata demi ijazah, tetapi memang mereka dibekali dengan skill yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia kerja.

"Jadi memang tidak mudah menjadi guru di era sekarang, tetapi kemudian kami harus melihat bahwa harus ada dukungan yang sangat kuat dari pemerintah terhadap guru, karena kemajuan pendidikan itu berkaitan dengan sosial cost dan juga kemajuan ekonomi suatu negara," tegasnya.

Oleh karena itu, P2G menegaskan kesejahteraan guru harus menjadi dasar yang tidak bisa ditoleransi, kemudian kompetensi guru harus ditingkatkan, tetapi masalah beban kerja seperti urusan administrasi, harus diperbaiki agar efisien.

"Dan untuk memajukan pendidikan Indonesia secara umum, ya kita harus memperbaiki sistem tata kelola guru," paparnya.