Profil Pablo Benua, Pengusaha, Politikus, dan Suami Rey Utami yang Kontroversi

Pablo Putra Benua Panggabean atau yang lebih dikenal Pablo Benua, adalah seorang politikus dan pengusaha asal Sumatra Utara.

Suami dari presenter ternama Rey Utami namanya sempat melambung karena kasus ‘ikan asin” dan menyumbangkan dana sebesar Rp1 miliar untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Timur Indonesia.

Biodata Pablo Benua

Nama lengkap : Pablo Putra Benua Panggabean

Nama panggilan : Pablo Benua

Tempat, tanggal lahir : Medan, 31 Agustus 1990

Zodiak : Virgo

Orang tua : A. Rudolf Hamonangan Panggabean dan Sumi

Pasangan : Nia April Silalahi (cerai), Rey Utami

Anak-anak : 3

Media sosial : @bangbenua (Instagram)

Pendidikan : Universitas Sumatera Utara

: Universitas Sumatera Utara Pekerjaan: Pengacara, Pengusaha, Politikus

Lahir di Sumatra Utara pada 31 Agustus 1990, Pablo Benua adalah putra dari pasangan A. Rudolf Hamonangan Panggabean dan ibu bernama drg. Sumi yang berprofesi sebagai seorang politisi dan pengusaha.

Ia menempuh pendidikan di Medan hingga meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2009.

Perihal kehidupan pribadinya, Pablo pernah menikah dengan Nia April Silalahi dan telah dikaruniai dua orang anak.

Setelah bercerai, Pablo bertemu dengan Rey Utami melalui aplikasi pencarian jodoh. Selama 7 hari menjalin hubungan, Pablo dan Rey Utami memantapkan hati untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius.

Akhirnya mereka menikah pada 23 Juli 2016 di sebuah hotel di daerah Depok, Jawa Barat. Dari pernikahan ini, mereka telah dikaruniai satu anak bernama Aaron Tudor.

Perjalanan Karier Pablo Benua

Tidak lama setelah menerima gelar Sarjana, Pablo Benua langsung memulai karier sebagai pengacara sekaligus mendirikan firma hukum yang diberi nama Pablo Benua & Co Law Firm.

Di luar kesibukannya sebagai pengacara, Pablo Benua juga mencari peruntungan di dunia bisnis, mulai dari Ibis Credit Company, bisnis tambang nikel di Sulawesi Tengah, hingga bisnis properti.

Selain itu, Pablo menjabat sebagai CEO dari perusahaan distributor minuman bernama Benua Mineral Industri dan memimpin perusahaan multimedia bernama PT Reyben Multimedia Internasional.

Untuk mendukung bisnis yang dijalankannya, Pablo aktif mengikuti berbagai organisasi di bidang bisnis. Bukan sebagai anggota saja, ia juga memegang sejumlah posisi penting.

Seperti Ketua DPC Ikatan Pemuda Karya Kota Medan (2004-2006), Ketua Umum Pemuda Bakti Indonesia (2006-2009), dan Bendahara Umum DPP Himpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia (2009-2014).

Tidak berhenti sampai disitu, Pablo Benua juga pernah mencicipi dunia politik setelah terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009-2014.

Kasus dan Kontroversi Pablo Benua

Sepanjang kariernya, Pablo Benua sering terlibat dalam sejumlah kasus yang menuai kontroversi, seperti:

1. Nama Palsu

Nama asli Pablo Benua ternyata adalah Frederick Anggasastra. Sebelum fakta ini terkuat, Pablo terseret dalam kasus pemalsuan nama, di mana perusahaan PT Inti Benua Indonesia ditemukan banyak kejanggalan, salah satunya adalah status pemilik.

Sampai pada akhirnya, sebuah fakta terungkap bahwa nama aslinya adalah Frederick Anggasastra dan telah dikonfirmasi langsung oleh mantan istrinya.

2. Investasi Bodong

Perusahaan investasi miliknya, PT Inti Benua Indonesia, ditutup paksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 karena dinilai sebagai perusahaan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Harta Kekayaan Pablo Benua

Berdasarkan klaim dari Cydem International Research, kekayaan Pablo Benua ditaksir mencapai Rp4,7 triliun pada tahun 2023.

Kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset seperti kendaraan mewah, rumah, tanah, dan masih banyak lainnya.

Mengingat ia pernah bersedia membiayai operasional pesantren Al Zaytun yang mencapai Rp120 miliar per tahun dan baru-baru ini ia menyumbangkan Rp1 miliar untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Kawasan Timur Indonesia, kemungkinan besar informasi mengenai kekayaannya benar.

