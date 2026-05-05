Pabrik Kembang Api Meledak Hebat: 21 Orang Tewas, 61 Luka-luka

Sebuah ledakan besar menghancurkan pabrik kembang api di Liuyang, China. Sedikitnya 21 orang tewas dan 61 luka-luka. (Foto: South China Morning Post)

Tragedi memilukan melanda wilayah China tengah setelah sebuah pabrik kembang api meledak hebat pada Senin (4/5/2026). Insiden maut yang terjadi di Kota Liuyang, Prefektur Changsha, Provinsi Hunan ini, merenggut sedikitnya 21 nyawa dan menyebabkan puluhan orang lainnya menderita luka-luka.

Berdasarkan laporan resmi dari China Central Television (CCTV), ledakan terjadi pada sore hari sekitar pukul 16.43 waktu setempat. Kekuatan ledakan yang sangat besar tersebut tidak hanya menghancurkan bangunan pabrik, tetapi juga memicu kepanikan luar biasa di sekitar lokasi kejadian.

Puluhan Korban Luka Dilarikan ke Rumah Sakit

Biro Manajemen Darurat Kota Liuyang mengonfirmasi bahwa selain korban tewas, terdapat 61 orang yang mengalami luka-luka. Para korban saat ini telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif.

Tim medis bekerja ekstra keras mengingat beberapa korban dilaporkan menderita luka bakar serius dan trauma akibat hantaman material ledakan.

Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan secara masif ke lokasi tak lama setelah dentuman terdengar. Hingga malam hari, upaya pembersihan puing-puing bangunan masih terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak di bawah reruntuhan.

Otoritas Tahan Petinggi Perusahaan

Langkah tegas segera diambil oleh pemerintah setempat menyikapi insiden berdarah ini. Otoritas penegak hukum dilaporkan telah menahan pihak-pihak yang bertanggung jawab dari jajaran manajemen perusahaan kembang api tersebut.

Penahanan ini dilakukan guna mempermudah proses penyelidikan dan memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas hilangnya puluhan nyawa.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti ledakan masih menjadi tanda tanya besar. Tim investigasi dari Biro Manajemen Darurat tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Penyelidikan difokuskan pada prosedur keamanan kerja serta standar penyimpanan bahan peledak di dalam pabrik yang dikenal sebagai salah satu pusat produksi kembang api di Provinsi Hunan tersebut.

Liuyang dan Risiko Industri Kembang Api

Kota Liuyang memang dikenal secara internasional sebagai pusat produksi kembang api dan petasan dunia. Namun, pertumbuhan industri ini kerap dibayangi oleh catatan kecelakaan kerja yang fatal.

Tragedi kali ini kembali memicu perdebatan mengenai pengetatan regulasi keselamatan industri petasan di China, terutama di tengah tuntutan keamanan kerja yang lebih manusiawi.

Pemerintah Provinsi Hunan kini tengah mempertimbangkan untuk melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik serupa di wilayahnya guna mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.