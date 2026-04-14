Pabrik Zenith Terbesar di Semarang Digerebek, Bermula dari Tertangkapnya Anggota Polisi

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat mengungkap industri rumahan narkotika golongan I jenis Zenith di wilayah Mijen, Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Antara)

Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat mengungkap industri rumahan atau fasilitas tersembunyi clandestine laboratory narkotika golongan I jenis Zenith berskala besar di wilayah Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan operasi ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya peredaran obat berbahaya di wilayah Jakarta Barat.

Pengungkapan bermula dari tertangkapnya seorang anggota polisi bernama Bharaka Pradika di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga sebagai kurir.

"Melalui serangkaian penyelidikan dan pengintaian, petugas mula-mula mengamankan seorang pria berinisial P (Pradika), dengan barang bukti 120.000 butir Zenith," katanya, Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan keterangan awal, P berperan sebagai kurir di bawah kendali tersangka utama berinisial D yang mengoperasikan pabrik dari luar kota.

Tim gabungan kemudian bergerak cepat menuju Semarang, Jawa Tengah, untuk melakukan pengejaran.

Pada Kamis (9/4), petugas berhasil meringkus tersangka D di kediamannya, serta menemukan sebuah gudang yang diubah menjadi laboratorium produksi narkotika.

"Di lokasi tersebut, polisi menyita 186.000 butir tablet Zenith siap edar serta 1,83 ton bahan baku prekursor yang siap dicetak menjadi jutaan butir obat terlarang," kata Budi.

Menurutnya, fokus utama dalam pengungkapan ini bukanlah nilai materiil, melainkan dampak keselamatan publik.

Keberhasilan menggagalkan peredaran lebih dari 4,3 juta butir Zenith ini, diakuinya, secara langsung telah menyelamatkan sedikitnya 4,3 juta jiwa anak bangsa dari risiko kerusakan saraf permanen hingga kematian.

Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita mesin cetak otomatis dan mesin pengolah bahan yang digunakan untuk produksi massal.

Ia mengungkapkan jaringan ini menyasar kelompok remaja dan pekerja sebagai target pasar utama yang merupakan pilar masa depan bangsa.

Keberadaan pabrik ini dinilai sangat berbahaya karena memiliki kapasitas produksi yang sangat besar dan terorganisasi.

Para tersangka saat ini telah ditangkap dan dijerat dengan Pasal 610 ayat (2) dan Pasal 609 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimal.

"Penyidik masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna memburu sejumlah orang yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk memastikan sindikat ini dibongkar hingga ke akarnya," tandasnya.