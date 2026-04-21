Pacu Program Energi Surya Nasional, Prabowo Targetkan 17 Gigawatt PLTS Terbangun Tahun Ini

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Presiden RI Prabowo Subianto mendorong percepatan realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam keterangannya di hadapan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Brian menyampaikan Prabowo secara khusus meminta agar implementasi program tersebut dipercepat, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel.

“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel,” kata Brian kepada wartawan.

Brian mengatakan pemerintah pada tahun ini secara optimistis menargetkan pencapaian penambahan 17 gigawatt energi terbarukan melalui PLTS dalam skala nasional. Target tersebut mencakup penambahan kapasitas PLTS sekaligus pengurangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

“Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt,” ujarnya.

“Untuk saat ini, dari perhitungan yang dilakukan bersama-sama Kementerian ESDM, dari PLN, Danantara, dan beberapa ahli dari perguruan tinggi, itu kira-kira 17 gigawatt bisa dilakukan instalasi PLTS,” sambungnya.

Adapun terkait pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS, Brian menuturkan hal tersebut akan dilaksanakan oleh PLN sebagai pelaksana utama program.

“Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut,” ungkapnya.