Padukan Olahraga dan Teknologi 5G, Telkomsel Gelar Digiland Run 2026 di GBK

Ukuran Font Kecil Besar

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersiap menggelar ajang lari massal berskala besar bertajuk Digiland Run 2026. Acara yang mengusung tema “The RACEvolution” ini dijadwalkan berlangsung pada 17 Mei mendatang di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Berbeda dari ajang lari pada umumnya, Digiland Run 2026 memadukan konsep sportainment (olahraga dan hiburan) yang mengintegrasikan panggung musik, teknologi 5G, kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo, menargetkan acara bergengsi ini akan diikuti oleh lebih dari 12.500 pelari. Peserta dapat memilih satu dari tiga kategori yang dilombakan, yakni Half Marathon, 10K, dan 5K.

Susatyo menyebut, inisiatif ini lahir dari pengamatan Telkomsel terhadap tren masyarakat perkotaan. "Jadi memang kita melihat bahwa sekarang itu lari bukan hanya untuk kesehatan, kayaknya jadi lifestyle (gaya hidup). Kalau kita lihat, saya termasuk sering datang ke GBK, (lintasan lari) tidak pernah kosong," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Hadirkan Fitur Pesaing Strava di MyTelkomsel

Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkomsel tidak sekadar menggelar lomba fisik, tetapi juga memperkuat ekosistem digital penggunanya. Susatyo membeberkan bahwa Telkomsel menghadirkan fitur pelacak aktivitas lari langsung di dalam aplikasi MyTelkomsel.

"Kalau sekarang kan kita biasanya pakai Strava. Nah, nanti di MyTelkomsel ada semacam ikon lari. Di situ para pengguna Telkomsel bisa membagikan progresnya, layaknya menggunakan Strava khusus di MyTelkomsel," jelas Susatyo.

Berbekal dukungan jaringan 5G Telkomsel, fitur pelacak lari ini dirancang sangat personal. Pengguna bisa menentukan target lari, mencatat riwayat waktu dan jarak, hingga menukarkan hasil lari dengan berbagai reward atau hadiah menarik dari Telkomsel.

Langkah ini, lanjut Susatyo, adalah wujud komitmen perusahaan dalam mendampingi gaya hidup aktif pelanggannya. "Kami punya spirit yang sama untuk sehat. Perusahaannya sehat, masyarakatnya sehat, pemerintahnya juga sehat," tuturnya.

Selain lomba lari dan peluncuran fitur baru, Digiland Run 2026 juga akan memanjakan pengunjung non-pelari dengan berbagai pengalaman interaktif, mulai dari Digiland Music & Entertainment, festival kuliner Smart MSME Market, hingga pameran teknologi Tech & Innovation Experience.