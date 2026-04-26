Pajak Kendaraan Listrik Jakarta Bakal Dikaji, Legislator: Harus Adil!

Ukuran Font Kecil Besar

Era keemasan bebas pajak bagi pemilik kendaraan listrik di Jakarta nampaknya bakal segera berakhir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini tengah mengkaji rencana pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan berbasis baterai, seiring terbitnya regulasi baru dari pemerintah pusat.

Wacana ini muncul menyusul terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini menjadi mandat bagi pemerintah daerah untuk menata ulang skema pajak kendaraan, termasuk menyasar kendaraan ramah lingkungan yang selama ini menikmati berbagai insentif fiskal.

Sorotan Asas Keadilan

Rencana ini langsung memantik reaksi dari parlemen Kebon Sirih. Anggota DPRD DKI Jakarta, Syafi Djohan, mewanti-wanti agar kebijakan baru ini tidak mencederai asas keadilan. Menurutnya, meski penyesuaian regulasi adalah sebuah keniscayaan, pemerintah tidak boleh abai pada prinsip proporsionalitas.

"Dengan adanya regulasi baru, pemerintah daerah wajib menyesuaikan skema pemungutan secara lebih adil," tegas Syafi kepada awak media, Minggu (26/4/2026).

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan agar Pemprov DKI tetap konsisten dalam mendukung transisi energi bersih. Ia menekankan bahwa pengenaan pajak harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur pendukung, seperti penambahan stasiun pengisian daya yang memadai.

Keseimbangan Fiskal Daerah

Senada dengan legislatif, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menyelaraskan aturan daerah dengan pusat sekaligus menjaga stabilitas fiskal Jakarta. Selama ini, kendaraan listrik di Ibu Kota memang dimanjakan dengan pembebasan pajak hingga pengecualian aturan ganjil genap.

"Pemerintah daerah wajib menyesuaikan skema pemungutan secara lebih adil dengan adanya regulasi baru ini," ujar Pramono singkat.

Saat ini, skema pajak tersebut masih dalam tahap penggodokan intensif di internal Pemprov DKI. Publik kini menanti, sejauh mana pajak ini akan dikenakan tanpa menyurutkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan nihil emisi.