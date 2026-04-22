Pajak Mobil Listrik Kini Tak Gratis, Ini Kisaran Perhitungan Biayanya

Ukuran Font Kecil Besar

Dalam beberapa tahun terakhir mobil listrik mendapatkan insentif eksklusif dari pemerintah berupa pembebasan pajak.

Namun, kebijakan itu hanya bersifat sementara, mengingat jumlah kendaraan listrik yang terus bertambah setiap tahunnya.

Jika kebijakan insentif pajak bagi kendaraan mobil listrik benar-benar dihapus, berapa biaya pajak yang wajib dibayar bagi pemiliknya?

Ketentuan Pajak Mobil Listrik 2026

Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.

Dalam aturan ini, kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) tidak lagi secara otomatis dikecualikan sebagai objek pajak seperti pada regulasi sebelumnya, yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2025.

Melalui Pasal 19, pemerintah membuka ruang bagi kendaraan listrik untuk tetap dikenakan PKB dan BBNKB, dengan catatan pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak sesuai kebijakan masing-masing.

Sederhananya, status pajak mobil listrik tidak lagi seragam secara nasional, melainkan bergantung pada kebijakan fiskal daerah.

Rumus Hitung Pajak Mobil

Pembayaran Pajak Pertama Mobil Baru

Saat membeli mobil baru, ada beberapa komponen pembayaran pajak yang harus dipersiapkan, yaitu:

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Biaya pengesahan dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Dengan asumsi membeli mobil seharga Rp300 juta, maka biaya pajak untuk pembelian mobil baru adalah:

BBN KB : 10% dari harga jual = 10% x Rp300.000.000 = Rp30.000.000

KB 10% dari harga jual = 10% x Rp300.000.000 = Rp30.000.000 PKB : 2% dari harga jual = 2% x Rp300.000.000 = Rp6.000.000

: 2% dari harga jual = 2% x Rp300.000.000 = Rp6.000.000 SWDKLLJ : Rp143.000

: Rp143.000 Biaya administrasi TNKB: Rp100.000

Rp100.000 Pengesahan STNK: Rp50.000

Rp50.000 Penerbitan STNK: Rp200.000

Jadi total pajak yang harus dipersiapkan adalah: Rp30.000.000 + Rp6.000.000 + Rp143.000 + Rp100.000 + Rp50.000 + Rp200.000 = Rp36.493.000.

Komponen pajak yang harus dibayar setelah tahun pertama lebih sederhana dan ringan:

PKB : 2% dari nilai jual kendaraan (yang telah menyusut)

: 2% dari nilai jual kendaraan (yang telah menyusut) SWDKLLJ : Rp143.000

: Rp143.000 Biaya administrasi: Rp50.000

Sebagai contoh, jika harga mobil Anda telah turun menjadi Rp250 juta pada tahun kedua, maka perhitungan biaya pajak tahunannya adalah sebagai berikut ini:

PKB = 2% x Rp250.000.000 = Rp5.000.000

= 2% x Rp250.000.000 = Rp5.000.000 SWDKLLJ = Rp143.000

= Rp143.000 Administrasi = Rp50.000

= Rp50.000 Total pajak tahunan = Rp5.193.000

Estimasi Kasar Pajak Mobil Listrik Tanpa Subsidi

Sebelumnya, mobil listrik tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan hanya perlu membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang berkisar Rp140 ribu hingga Rp150 ribu.

Setelah kebijakan insentif pajak dihapus, maka pemilik kendaraan mobil listrik harus bersiap-siap menyiapkan dana besar untuk membayar pajak tahunan yang nilainya hampir sama seperti kendaraan konvensional. Berikut adalah perkiraannya:

1. Pajak Wuling Air EV Lite Standard

PKB: DP PKB Wuling Air EV Lite x Tarif PKB + SWDKLLJ

= Rp181,65 juta x 2% + Rp143.000

= Rp Rp3.776.000

2. Pajak Wuling Air EV Lite Long Range

PKB: DP PKB Wuling Air EV Lite Long Range x Tarif PKB + SWDKLLJ

= Rp190,05 juta x 2 % + Rp143.000

= Rp3.944.000

3. BYD ATTO 1

DP PKB BYD ATTO 1 x Tarif PKB + SWDKLLJ

= Rp240,4 juta x 2% + Rp143.000

= Rp4.951.000

4. Pajak Jaecoo J5 EV Long Range

DP PKB x Tarif PKB + SWDKLLJ

= Rp208,9 juta x 2% + Rp143.000

= Rp4.321.000

5. Pajak BYD Sealion 7

DP PKB x Tarif PKB + SWDKLLJ

= Rp450.000.000 x 2% + Rp143.000

= Rp9.143.000

6. Pajak Denza EXE-AWD