Menghitung Pajak Mobil Pajero, Fortuner, Nissan Terra, dan Mitsubishi Mux per Tahun
Orang Indonesia sangat menyukai mobil SUV seperti Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, Nissan Terra, dan Isuzu mu-X.
Selain karena tangguh di berbagai medan, mobil SUV memiliki kapasitas penumpang yang jauh lebih besar, sehingga bisa membawa satu keluarga jalan-jalan dengan nyaman.
Namun di balik kenyamanan yang ditawarkan, ada biaya besar yang harus dikeluarkan, yaitu biaya pajak tahunan.
Mengingat harganya yang fantastis, secara otomatis biaya pajak tahunan dan perpanjangan STNK 5 tahunannya juga tinggi.
Cara Menghitung Pajak Mobil
Secara umum, terdapat tiga kategori perhitungan pajak mobil yang harus diketahui, yaitu:
1. Pajak Mobil Pertama
Perhitungan ini berlaku untuk pembelian mobil baru atau melakukan balik nama untuk pertama kalinya. Komponen biaya yang wajib dibayarkan cukup banyak, meliputi:
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB): 10 persen harga jual mobil
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): 2 persen nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ): Rp143.000
- Biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB): Rp100.000
- Biaya pengesahan dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): Rp50.000+Rp200.000
Rumus perhitungannya sendiri adalah:
BBN KB + PKB +SWDKLLJ + biaya administrasi TNKB + bea administrasi STNK
Berikut adalah simulasi perhitungan untuk pembelian mobil seharga Rp550 juta:
- BBN KB: Rp55.000.000
- PKB: Rp11.000.000
- SWDKLLJ: Rp143.000
- Total Admin (TNKB+STNK): Rp350.000
Total keseluruhan biaya adalah Rp66.493.000.
2. Pajak Tahunan Berikutnya
Untuk pembayaran pajak tahunan berikutnya hanya perlu membayar tiga komponen utama saja, yaitu:
- PKB: 2 persen dari nilai jual kendaraan (yang telah menyusut)
- SWDKLLJ: Rp143.000
- Biaya Administrasi: Rp50.000
Berikut adalah rumus dan contoh perhitungan pajak tahunan mobil dengan asumsi penyusutan nilai mobil sebesar 10 persen menjadi Rp495 juta:
Rumus Pajak Tahunan : SWDKLLJ + PKB + biaya administrasi
- PKB: Rp9.900.000
- SWDKLJJ: Rp143.000
- Biaya Administrasi: Rp50.000
Maka biaya pajak tahunannya adalah Rp10.093.000.
3. Biaya Perpanjangan STNK 5 Tahunan
Semua pemilik kendaraan wajib melakukan perpanjangan STNK 5 Tahunan, bersamaan dengan penggantian pelat nomor.
Biaya perpanjangan STNK 5 tahunan sedikit lebih mahal karena ada tambahan komponen biaya yang harus dibayarkan, seperti:
- PKB: 2 persen dari NJKB (saat itu)
- SWDKLLJ: Rp143.000
- Biaya Administrasi: Rp50.000
- Biaya Pengesahan STNK: Rp50.000
- Biaya Penerbitan STNK: Rp200.000
- Biaya Administrasi TNKB: Rp100.000
Dengan asumsi nilai mobil di kisaran Rp450 juta, maka biaya perpanjangan STNK 5 tahunannya adalah:
Rumus Pajak lima tahunan sekali : SWDKLLJ + PKB + Biaya administrasi + biaya pengesahan STNK + biaya penerbitan STNK + biaya administrasi TNKB
- PKB: Rp9.000.000
- SWDKLLJ: Rp143.000
- Biaya Administrasi: Rp50.000
- Pengesahan STNK: Rp50.000
- Penerbitan STNK: Rp200.000
- Admin TNKB: Rp100.000
Total biaya perpanjangan STNK 5 tahunannya sebesar Rp9.543.000.
Kisaran Pajak Mobil Pajero, Fortuner, Nissan Terra, dan Mitsubishi Mux per Tahun
Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah kisaran pajak mobil SUV yang populer di Indonesia:
1. Estimasi Pajak Mobil Pajero
Pajak Mobil Pajero 2023
- Pajero Sport 2.5L Exceed 4x2 5AT: Rp8.463.000
- Pajero Sport 2.5L Exceed 4x2 5MT: Rp8.190.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 8AT: Rp9.198.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 2W 8AT: Rp9.975.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L4W 8AT: Rp11.865.000
- Pajero Sport 2.5L GLX 4x4 5MT: Rp9.177.000
Pajak Mobil Pajero 2022
- Pajero Sport 2.5L Exceed L 4x2 5AT: Rp8.253.000
- Pajero Sport 2.5L Exceed L 4x2 5MT: Rp7.980.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 8AT: Rp8.967.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L2W 8AT: Rp9.723.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L4W 8AT: Rp11.571.000
Pajak Mobil Pajero 2021
- Pajero Sport 2.5L Exceed 4x2 5MT: Rp7.791.000
- Pajero Sport 2.5L Exceed H 4x2 5AT: Rp8.043.000
- Pajero Sport 2.5L Exceed L 4x2 5AT: Rp8.043.000
- Pajero Sport 2.5L Exceed L 4x2 5MT: Rp7.791.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate K 4X2 8AT: Rp9.492.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L2W 8AT: Rp9.492.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 2W 8AT: Rp9.492.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar H 2W 8AT: Rp8.757.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar K 2W 8AT: Rp8.757.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar L 4x2 8AT: Rp8.757.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar H 4x2 8AT: Rp11.277.000
- Pajero Sport 2.5L GLX H 4x4 5MT: Rp8.736.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L 4W 8AT: Rp11.298.000
Pajak Mobil Pajero 2020
- Pajero Sport 2.5 L Exceed 4X2 5MT: Rp7.224.000
- Pajero Sport 2.5 L Exceed 4X2 5AT: Rp7.455.000
- Pajero Sport 2.5 L Exceed H 4X2 5AT: Rp7.455.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar H 2W 8AT: Rp8.127.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar K 2W 8AT: Rp8.127.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar L 4x2 8AT: Rp8.127.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar H 4x4 8AT: Rp10.458.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L2W 8AT: Rp8.799.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L4W 8AT: Rp10.479.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 2W 8AT: Rp8.988.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate K 4x2 8AT: Rp8.799.000
- Pajero Sport 2.5L GLX 4x4 5MT: Rp8.106.000
Pajak Mobil Pajero 2019
- Pajero Sport 2.5 L Exceed 4X2 5MT: Rp6.804.000
- Pajero Sport 2.5 L Exceed 4X2 5AT: Rp7.035.000
- Pajero Sport 2.5 L Exceed H 4X2 5AT: Rp7.035.000
- Pajero Sport 2.4 L Exceed L 4X2 5AT: Rp7.035.000
- Pajero Sport 2.4 L Exceed L 4x2 5MT: Rp6.804.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar H 2W 8AT: Rp7.665.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar K 2W 8AT: Rp7.686.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar L 4x2 8AT: Rp7.665.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar H 4x4 8AT: Rp9.870.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 2W 8AT: Rp8.757.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate K 4x2 8AT: Rp8.295.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L2W 8AT: Rp8.295.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate L4W 8AT: Rp9.219.000
- Pajero Sport 2.5L GLX H 4x4 5MT: Rp7.623.000
Pajak Mobil Pajero 2018
- Pajero Sport 2.5 L Exceed 4X2 5MT: Rp6.678.000
- Pajero Sport 2.5 L Exceed 4X2 5AT: Rp6.825.000
- Pajero Sport 2.5 L Exceed H 4X2 5AT: Rp6.825.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar 4W 8AT: Rp10.479.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar 4x2 8AT: Rp8.085.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar H 2W 8AT: Rp7.518.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar K 2W 8AT: Rp7.308.000
- Pajero Sport 2.4 L Dakar H 4x4 8AT: Rp9.765.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate K 4x2 8AT: Rp7.833.000
- Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate 2W 8AT: Rp8.211.000
- Pajero Sport 2.5L GLX 4W 5MT: Rp7.497.000
- Pajero Sport 2.5L GLX H 4x4 5MT: Rp7.497.000
2. Pajak Mobil Fortuner
Pajak Mobil Fortuner 2004
- Fortuner 2.5 MT: Rp2,73 juta
Pajak Mobil Fortuner 2005
- Fortuner 2.7 G AT: Rp2,835 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp3,15 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp4,074 juta
- Fortuner 2.5 MT: Rp2,856 juta
- Fortuner 3.0 MT: Rp4,893 juta
Pajak Mobil Fortuner 2006
- Fortuner 2.7 G AT: Rp3,003 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp3,276 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp4,326 juta
- Fortuner 2.7 4WD: Rp3,759 juta
- Fortuner 2.7 AT: Rp3,444 juta
Pajak Mobil Fortuner 2007
- Fortuner 2.5 G MT (CBU): Rp3,003 juta
- Fortuner 2.7 G AT: Rp3,171 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp3,591 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp4,494 juta
- Fortuner 2.5 DIESEL: Rp2,982 juta
- Fortuner 4.0 AT: Rp5,46 juta
Pajak Mobil Fortuner 2008
- Fortuner 2.5 G MT: Rp3,339 juta
- Fortuner 2.5 G MT (CBU): Rp3,402 juta
- Fortuner 2.5 G MT (CKD): Rp3,276 juta
- Fortuner 2.7 G AT: Rp3,591 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp4,074 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp4,746 juta
Pajak Mobil Fortuner 2009
- Fortuner 2.5 G AT DIESEL: Rp4,074 juta
- Fortuner 2.5 G MT (CBU): Rp3,99 juta
- Fortuner 2.5 G MT (CKD): Rp3,801 juta
- Fortuner 2.7 G AT: Rp4,326 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp4,41 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp5,019 juta
Pajak Mobil Fortuner 2010
- Fortuner 2.5 G AT DIESEL: Rp4,515 juta
- Fortuner 2.5 G MT: Rp4,452 juta
- Fortuner 2.5 G MT (CKD): Rp4,305 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp4,977 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp5,271 juta
Pajak Mobil Fortuner 2011
- Fortuner 2.7 V AT: Rp5,544 juta
- Fortuner 2.5 G AT DIESEL: Rp5,641 juta
- Fortuner 2.5 G MT (CBU): Rp5,662 juta
- Fortuner 2.5 G MT DIESEL: Rp4,431 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp5,565 juta
Pajak Mobil Fortuner 2012
- Fortuner 2.5 G AT DIESEL: Rp5,04 juta
- Fortuner 2.5 G MT DIESEL: Rp4,515 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp5,733 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp5,817 juta
Pajak Mobil Fortuner 2013
- Fortuner 2.5 G AT DIESEL: Rp5,271 juta
- Fortuner 2.5 G MT DIESEL: Rp5,103 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp5,901 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp6,153 juta
Pajak Mobil Fortuner 2014
- Fortuner 2.5 G 4X4 AT: Rp6,867 juta
- Fortuner 2.5 G AT: Rp5,901 juta
- Fortuner 2.5 G MT: Rp5,754 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp6,3 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp6,657 juta
Pajak Mobil Fortuner 2015
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp6,489 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp7,539 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp6,006 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp5,796 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp7,056 juta
- Fortuner 2.5 G 4X4 AT: Rp7,056 juta
- Fortuner 2.5 G AT: Rp6,069 juta
- Fortuner 2.5 G MT: Rp5,88 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp6,573 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp7,14 juta
- Fortuner SRZ 2.7 4X2 AT: Rp6,447 juta
Pajak Mobil Fortuner 2016
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp6,909 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp8,022 juta
- Fortuner 2.7 G LUX TRD AT: Rp7,56 juta
- Fortuner G TRD 2.5 AT: Rp6,888 juta
- Fortuner G TRD 2.5 MT: Rp6,216 juta
- Fortuner G TRD LIMITED 2.5 AT: Rp6,972 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp6,405 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp6,174 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp7,497 juta
- Fortuner 2.5 G 4X4 AT: Rp7,497 juta
- Fortuner 2.5 G AT: Rp6,447 juta
- Fortuner 2.5 G MT: Rp6,279 juta
- Fortuner 2.7 G LUX AT: Rp7,14 juta
- Fortuner 2.7 V AT: Rp7,896 juta
Pajak Mobil Fortuner 2017
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp7,98 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp10,164 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp7,455 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp7,161 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp8,988 juta
- Fortuner SRZ 2.7 4X2 AT: Rp8,253 juta
Pajak Mobil Fortuner 2018
- Fortuner SRZ 2.7 4X2 AT: Rp8,589 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp8,19 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp10,479 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp7,728 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp7,413 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp9,324 juta
Pajak Mobil Fortuner 2019
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp8,253 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp10,521 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp7,77 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp7,476 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp9,387 juta
- Fortuner SRZ 2.7 4X2 AT: Rp8,652 juta
Pajak Mobil Fortuner 2020
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp8,295 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp10,563 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp7,812 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp7,518 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp9,429 juta
- Fortuner SRZ 2.7 4X2 AT: Rp8,694 juta
Pajak Mobil Fortuner 2021
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp8,526 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp10,857 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp8,064 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp7,791 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp9,723 juta
- Fortuner SRZ 2.7 4X2 AT: Rp8,904 juta
Pajak Mobil Fortuner 2022
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp9,093 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp11,466 juta
- Fortuner VRZ 2.8 4X2 AT: Rp9,282 juta
- Fortuner VRZ 2.8 4X4 AT: Rp11,928 juta
- Gr Sport G 2.4 4X2 AT Diesel: Rp10,447 juta
- Gr Sport G 2.4 4X2 MT Diesel: Rp10,120 juta
- Gr Sport 2.7 4X2 AT: Rp10,859 juta
- Gr Sport 2.8 4X4 AT: Rp13,196 juta
- Gr Sport 2.8 4X4 AT (Two Tone): Rp13,289 juta
- Gr Sport 2.8 AT: Rp11,529 juta
- Gr Sport Luxury 2.8 4X4 AT: Rp13,266 juta
- Gr Sport VRZ 2.8 4X2 AT Diesel: Rp11,183 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp8,547 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp8,232 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp10,269 juta
- Fortuner SRZ 2.7 4X2 AT: Rp9,408 juta
Pajak Mobil Fortuner 2023
- Fortuner VRZ 2.4 4X2 AT: Rp9,324 juta
- Fortuner VRZ 2.4 4X4 AT: Rp11,76 juta
- Fortuner VRZ 2.8 4X2 AT: Rp9,513 juta
- Fortuner VRZ 2.8 4X4 AT: Rp12,222 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 AT: Rp8,757 juta
- Fortuner 2.4 G 4X2 MT: Rp8,442 juta
- Fortuner 2.4 G 4X4 AT: Rp10,521 juta
- Fortuner SRZ 2.7 4X2 AT: Rp9,639 juta
3. Pajak Mobil Nissan Terra
- Nissan Terra VL 4x4 2023: Rp11.546.000
- Nissan Terra 2019: Rp8.143.000
4. Pajak Mobil Mitsubishi Mux
- All New Isuzu Mitsubishi mu-X: Rp7.623.000