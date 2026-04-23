Pajak Selat Malaka: Ekonom Ingatkan Fokus pada Nilai Tambah Maritim, Bukan Pungutan Lintas

Gaduh wacana pengenaan pajak bagi kapal yang melintasi Selat Malaka mendapat respons kritis dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Andalas, Prof. Dr. Syafruddin Karimi, mengingatkan agar isu yang dilempar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak dipelintir menjadi seolah-olah sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah.

Menurut Syafruddin, publik perlu melihat substansi rencana tersebut secara jernih. Ia meluruskan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada pungutan transit, melainkan pada penguatan ekosistem maritim di titik-titik strategis.

"Sumber yang terverifikasi hanya menunjukkan rencana pengaturan Floating Storage Unit (FSU) dan bunkering di Pulau Nipa untuk memperkuat nilai tambah maritim Indonesia, bukan pungutan transit atas hak lintas kapal," tegas Syafruddin kepada Inilah.com, Kamis (23/4/2026).

Belajar dari Selat Hormuz

Terkait analogi yang sempat disinggung Menkeu Purbaya mengenai langkah Iran di Selat Hormuz, Syafruddin menilai Indonesia bisa saja mengambil logika serupa. Namun, ia memberikan catatan tebal: kepentingan nasional dan hukum internasional adalah harga mati.

"Indonesia bisa mengikuti logika pungutan di Selat Hormuz. Namun kepentingan nasional Indonesia harus jelas terkait laut kita yang terbuka dan aman. Kita perlu mendesak agar setiap negara tunduk pada kepastian hukum internasional, bukan pada dominasi kekuatan besar," tuturnya.

Ia mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru. Jika Indonesia memang berniat mendukung pungutan di selat strategis, maka diperlukan kajian mendalam untuk menghitung dampak jangka panjang terhadap ekonomi nasional.

Ambisi Ofensif Menkeu Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang sempat melempar wacana "ofensif" terkait posisi geografis Indonesia. Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya ingin Indonesia tidak lagi menjadi "penonton" di jalur perdagangan dunia.

"Seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita charge," ujar Purbaya beberapa waktu lalu.

Meski wacana ini bertujuan memaksimalkan potensi ekonomi, tantangan koordinasi regional dengan Malaysia dan Singapura serta benturan dengan aturan internasional tetap menjadi batu sandungan utama yang harus diurai pemerintah.