Pajaki Kendaraan Listrik, INDEF: Permendagri 11/2026 Melawan Keinginan Presiden dan UU HKPD

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah kepada kendaraan listrik merupakan salah satu upaya agar biaya awal yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih rendah.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah (PR), yakni perbedaan biaya awal rata-rata kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp361,7 juta dan kendaraan listrik Rp461,9 juta,” ujar Andry dalam diskusi publik bertajuk “Energi Tahan, Fiskal Aman: Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncos Anggaran” di Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Namun, hal tersebut dinilai akan menghadapi hambatan pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 terkait pemungutan pajak kendaraan listrik yang diserahkan kepada daerah.

Ia menilai, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi kemungkinan melihat aturan ini sebagai peluang. Namun, hal yang sama belum tentu berlaku bagi daerah dengan PAD rendah.

“Kalau dari hasil kajian kami, ketika Permendagri diterapkan dan diturunkan menjadi Perda atau Pergub, kemungkinan besar kita akan menghadapi biaya operasional kendaraan listrik yang bisa mencapai dua kali lipat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Andry menyarankan pemerintah ekstra hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, mengingat Presiden Prabowo Subianto justru mendorong elektrifikasi kendaraan.

“Bahkan memiliki PSN untuk mobil nasional yang berbasis listrik. Sudah dinyatakan bahwa kepemilikan kendaraan BBM difokuskan pada mereka yang mampu, sementara masyarakat lainnya dapat menggunakan kendaraan listrik. Namun, Permendagri 11/2026 justru menegasikan apa yang disampaikan Presiden,” tuturnya.

“Ini menurut saya merupakan mixed signal yang diberikan oleh pemerintah dan seharusnya tidak terjadi. Ke depannya, hal ini bisa membuat pelaku industri kendaraan listrik, baik investor luar maupun dalam negeri, menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia,” lanjut Andry.

Terkait hal tersebut, INDEF merekomendasikan agar Permendagri tersebut direvisi. Selain dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo, aturan itu juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang membebaskan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai objek pajak.

“Hal ini juga dapat mendorong konsumen membeli kendaraan listrik di daerah yang memberikan insentif dibandingkan wilayah domisili, serta membuat daerah kehilangan potensi untuk membentuk low emission zone,” ucap dia.

Selain itu, lanjut Andry, INDEF mendorong daerah untuk meningkatkan PAD dengan cara kreatif, misalnya dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi yang belum maksimal melalui evaluasi pajak reklame dan retribusi parkir.

“Program pemutihan bagi penunggak pajak, seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Barat, mampu meningkatkan penerimaan pajak hingga 120 persen dan lebih dari dua kali lipat jumlah wajib pajak yang membayar dalam waktu singkat,” pungkasnya.