Pakai Adat Jawa, Begini Potret Akad Nikah El Rumi-Syifa Hadju yang Dibagikan Ahmad Dhani

El Rumi dan Syifa Hadju resmi menjadi pasangan suami istri.

Ayah El Rumi, Ahmad Dhani membagikan potret foto keluarga sesaat setelah prosesi akad nikah sang putra dengan kekasihnya Syifa Hadju di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Melalui unggahan di Instagram pribadinya @ahmadhaniofficial, terlihat Ahmad Dhani membagikan dua potret foto keluarga.

Foto pertama memperlihatkan keluarga Ahmad Dhani lengkap dengan dua putra lainnya yakni Al Ghazali dan Dul Jaelani. Selain itu ada pula sang istri, Mulan Jameela.

"Bismillah," tulis Ahmad Dhani dalam unggahnya.

Dalam foto tersebut, El Rumi dan Syifa Hadju yang berada di posisi tengah terlihat serasi mengenakan baju pengantin adat Jawa berwarna putih.

El Rumi memakai beskap (jas tutup) putih dengan hiasan kalung melati yang panjang dan blangkon di kepala, dipadukan dengan kain batik cokelat sebagai bawahannya.

Sementara, Syifa Hadju tampil anggun dengan kebaya putih panjang yang penuh payet berkilau, lengkap dengan riasan kepala khas pengantin Jawa seperti sanggul, melati yang menjuntai, dan hiasan emas di kepalanya.

Di sekeliling mereka, keluarga besar tampil kompak memakai seragam berwarna merah marun yang terlihat mewah. Al Ghazali, Dul Jaelani, dan Ahmad Dhani semuanya memakai beskap merah marun dengan bawahan kain batik yang seragam dengan pengantin, serta memakai blangkon.

Sedangkan Mulan Jameela bersama anak-anak perempuannya tampil elegan dengan kebaya panjang berwarna merah marun yang seragam, lengkap dengan hijab atau tatanan rambut yang rapi, sehingga memberikan kesan keluarga yang sangat harmonis dan mewah di hari bahagia tersebut.

Prosesi akad nikah El dan Syifa berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Sementara itu, resepsi pernikahan akan digelar pada malam hari di lokasi yang sama.