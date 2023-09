Pakai Mesin TNGA Baru, New Camry Lebih Bertenaga dan Ramah Lingkungan

Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan New Camry sebagai flagship sedan Toyota yang kini tampil semakin premium dan advance.

Berkomitmen untuk menghadirkan ever-better cars yang ramah lingkungan dan sejalan dengan ditetapkannya Kebijakan Pajak Karbon (CO2), New Camry tersedia dalam dua pilihan mesin ramah lingkungan, yaitu mesin bensin baru berbasis teknologi TNGA (Toyota New Global Architecture) serta mesin berteknologi Hybrid Toyota generasi ke-4.

Tak hanya bertenaga, kedua mesin ini juga menawarkan efisiensi bahan bakar yang baik serta emisi gas buang yang rendah.

"Kami hadirkan New Camry V dan New Camry Hybrid yang didukung dengan layanan mobilitas Toyota untuk memberikan pengalaman bermobilitas yang menyenangkan dan personal yang juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mewujudkan Mobility Happiness for All," kata President Director TAM Susumu Matsuda, di sela-sela gelaran GIIAS 2021 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Mesin baru TNGA pada New Camry V tak hanya menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman, namun juga menyenangkan. Pasalnya tenaga yang dihasilkan mesin baru berkode A25A-FKS ini meningkat dari 183 PS pada 6.000 rpm menjadi 204 PS pada 6.600 rpm. Torsinya pun naik dari 23,9 Nm pada 4.100 rpm menjadi 24,8 Nm pada 5.000 rpm.

Meski lebih bertenaga, mesin baru pada New Camry V menghasilkan level CO2 yang rendah yaitu 148 g/km dengan efisiensi bahan bakar yang baik yaitu 16,3 km/l (tergantung kondisi jalan dan gaya berkendara).

Mesin baru TNGA ini juga dilengkapi dengan transmisi baru yaitu transmisi otomatis 8-speed. Sinergi antara mesin baru dan transmisi baru ini membuat akselerasi New Camry V menjadi lebih halus sehingga penyaluran tenaga dapat menjadi lebih efisien dan level CO2 yang dihasilkan pun menjadi lebih rendah.

Mengusung tema 'Athletic yet Prestige', New Camry hadir dengan tampilan eksterior yang lebih tegas dan elegan, serta sejumlah fitur baru yang membuatnya semakin advance dan berkelas. Tampilan berwibawa khas sedan papan atas terpancar mulai dari sisi depan eksterior dengan adanya New Astonishing Front Bumper and Grille.

New Camry V dilengkapi dengan New Striking Silver Alloy Wheel berukuran 18 inci yang dinamis serta New Bold Rear Lamp yang memperkuat kesan kokoh dan berkelas pada sisi belakang. Sementara pada New Camry Hybrid, terdapat New Sharp-Edged LED Rear Lamp with Red Reflex Reflector yang semakin menyegarkan tampilan belakangnya.

Masuk ke dalam kabin, New Camry semakin menunjukkan kelasnya sebagai sedan premium dan modern berkat New Captivating Interior Design yang menampilkan desain baru, khususnya pada area dasbor dengan adanya New Marvelous Floating Multimedia.

Khusus untuk New Camry Hybrid telah disematkan teknologi safety Toyota yang advance, yaitu Toyota Safety Sense 2 (TSS 2). Teknologi ini menawarkan beragam fitur mulai dari Pre-Colission System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) with Curve Speed Reduction, Lane Tracing Assist (LTA), Lane Departure Alert (LDA) hingga Automatic High Beam (AHB) yang semakin memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pelanggan dalam bermobilitas.

Tidak berhenti di situ, New Camry juga dilengkapi dengan advance feature terbaru yang menghubungkan mobil dengan seluruh layanan Toyota melalui T Intouch yang menawarkan pengalaman konektivitas digital kehidupan sehari-hari serta solusi dan manfaat terintegrasi bagi pelanggan.

New Camry juga dilengkapi dengan layanan after sales. Pelanggan tidak perlu lagi memikirkan biaya perawatan berkala saat akan memilikinya karena otomatis akan mendapatkan benefit program Gratis Biaya Servis Berkala (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-6 (maksimal 4 tahun/ 50.000 km mana yang tercapai lebih dahulu). Benefit program ini dapat dinikmati di seluruh jaringan bengkel resmi Toyota di Indonesia.

"Kami harap, New Camry tidak hanya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik kepada pelanggan saat bermobilitas, namun juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama kami beserta pelanggan dalam menekan angka CO2 kedepannya," kata Vice President Director TAM Henry Tanoto.