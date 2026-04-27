Pakar Hukum Azmi Syahputra Ajak Akademisi Bicara Fakta Soal Swasembada Pangan

Pakar Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra meminta pengamat dan akademisi mengedepankan dialog berbasis data terkait capaian swasembada pangan nasional. (Foto: Dok. Pribadi)

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, angkat bicara menanggapi polemik swasembada pangan yang belakangan menghangat. Ia meminta para pengamat dan akademisi untuk menghentikan narasi yang sekadar menyudutkan capaian pemerintah tanpa landasan empiris yang kuat.

Azmi menekankan bahwa dalam iklim demokrasi, kritik terhadap kebijakan swasembada beras adalah hal lumrah. Namun, ia mengingatkan agar perdebatan tersebut tidak terjebak dalam ruang saling serang, melainkan menjadi momentum penguatan kebijakan melalui dialog yang sehat dan berbasis data.

“Akan jauh lebih bijaksana jika kritik didekatkan dengan fakta empiris, data yang utuh, serta kondisi nyata masyarakat,” ujar Azmi di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Membaca Realitas Sosial dan Statistik

Menurut Azmi, keberhasilan swasembada tidak cukup hanya dibaca melalui deretan angka statistik, tetapi juga melalui indikator sosial yang dirasakan publik. Stabilitas harga di pasar, ketiadaan kepanikan pembelian (panic buying), serta kelancaran distribusi pangan adalah bukti nyata yang tidak bisa diabaikan.

Dalam kacamata hukum, Azmi menyebut fenomena ini sebagai living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kondisi pasar yang tenang menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan nasional sedang bekerja dengan baik.

“Kalau ada yang perlu diluruskan, silakan sampaikan secara terbuka. Tunjukkan data mana yang kurang tepat, sertakan pembandingnya, lalu kita bahas bersama secara jernih,” tegasnya.

Capaian Nyata di Balik Angka

Berdasarkan data yang dihimpun, ketahanan pangan Indonesia tahun 2026 menunjukkan performa yang cukup solid. Berikut adalah beberapa poin kunci yang menjadi fondasi swasembada saat ini:

Surplus Produksi: Produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton , melampaui kebutuhan konsumsi yang berada di angka 31 juta ton . Indonesia mengantongi surplus lebih dari 3 juta ton .

Produksi beras nasional mencapai , melampaui kebutuhan konsumsi yang berada di angka . Indonesia mengantongi surplus lebih dari . Kemandirian Tinggi: Lebih dari 95 persen kebutuhan pangan nasional dipasok dari petani dalam negeri, dengan ketergantungan impor yang menyusut hingga ke angka 4,7 persen .

Lebih dari kebutuhan pangan nasional dipasok dari petani dalam negeri, dengan ketergantungan impor yang menyusut hingga ke angka . Infrastruktur Pertanian: Penggunaan 62.378 unit pompa telah mengairi lebih dari 1,1 juta hektare lahan, meningkatkan frekuensi tanam hingga tiga kali setahun.

Penggunaan telah mengairi lebih dari lahan, meningkatkan frekuensi tanam hingga tiga kali setahun. Kesejahteraan Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) menembus angka 125,45, sebuah rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir yang mencerminkan perbaikan daya beli di tingkat produsen.

Validasi Lembaga Internasional

Azmi juga menyoroti bahwa kredibilitas data pangan Indonesia saat ini telah mendapatkan validasi dari lembaga global. Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) selaras dengan temuan Food and Agriculture Organization (FAO) serta United States Department of Agriculture (USDA).

Ketiga lembaga tersebut menunjukkan gambaran serupa: produksi pangan Indonesia berada pada level tinggi dengan ketergantungan pasar global yang minimal.

“Kesamaan data nasional dan internasional ini menunjukkan bahwa swasembada bukan sekadar klaim politik, melainkan realitas berbasis angka,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Azmi mengimbau agar pihak-pihak yang berseberangan tidak terburu-buru menggunakan istilah 'kebohongan publik'. Ia berharap polemik ini diubah menjadi ruang evaluasi yang konstruktif dan menenangkan masyarakat.

"Ayo kita koreksi bersama-sama. Kalau ada yang keliru, sampaikan secara utuh, sejuk, dan bijaksana. Boleh tajam, tetapi jangan sampai melukai," tutup Azmi.