Pakar Hukum Nilai Aneh Terdakwa Korupsi Seperti Nadiem Bisa Jadi Tahanan Rumah

Suasana sidang kasus dugaan korupsi Chromebook yang tidak dihadiri tim penasihat hukum Nadiem Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026). (Foto: Antara/Kejaksaan Agung RI).

Status penahanan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berubah menjadi tahanan rumah. Pakar hukum Hudi Yusuf menilai ada keanehan atas perubahan status penahanan tersebut.

“Menurut saya, ini suatu keanehan apabila tahanan korupsi mendapat keringanan menjadi tahanan rumah apabila tidak ada sesuatu yang sangat penting yang tidak mungkin dapat dilakukan pada tahanan,” kata Hudi Yusuf kepada Inilah.com, Rabu (13/5/2026).

Menurut Hudi, tingkat keseriusan pemberantasan korupsi dapat dilihat dari sikap penegak hukum terhadap para pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Apabila setiap tahanan mendapat keringanan, bagaimana mungkin tindak pidana korupsi dapat berkurang atau diberantas,” ucap Hudi.

Pakar hukum dari Universitas Bung Karno itu juga memberikan pesan kepada para hakim yang menangani perkara korupsi.

“Namun sebagai hakim tindak pidana korupsi tidak boleh dengan mudah memberikan suatu keringanan terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi,” ujar Hudi.

Seperti diketahui, status penahanan Nadiem selaku terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2019–2022 resmi berubah menjadi tahanan rumah sejak Selasa (12/5/2026).

Selama menjadi tahanan rumah, Nadiem wajib berada di kediamannya selama 24 jam dalam tujuh hari, kecuali untuk kebutuhan medis, operasi, atau menghadiri persidangan.

Selain itu, Nadiem diwajibkan memakai alat pemantau elektronik, melapor dua kali seminggu kepada jaksa penuntut umum, menyerahkan seluruh paspor dan dokumen perjalanan, serta dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Nadiem juga dilarang menerima tamu selain keluarga, kuasa hukum, dan tenaga medis. Ia pun wajib memberi akses kepada petugas dari kejaksaan untuk memeriksa kediamannya guna memastikan kepatuhan terhadap syarat tahanan rumah.

“Menetapkan apabila terdakwa melanggar salah satu atau lebih syarat tersebut, maka jenis penahanan terdakwa akan dialihkan kembali ke penahanan rumah tahanan negara,” kata Ketua Majelis Purwanto Abdullah saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/5/2026).