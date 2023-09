Pakar: Kejatuhan Bank di AS dan Eropa Tak Akan Jadi Pengulangan Krisis 2008

Masalah yang melanda Silicon Valley Bank (SVB) di AS dan Credit Suisse di Eropa diyakini tidak akan menyebabkan terulangnya krisis keuangan 2008. Hal tersebut dikatakan oleh pakar politik dan keuangan terkemuka di London School of Economics and Political Science (LSE), Profesor Iain Begg, dalam sebuah wawancara Rabu (5/4/2023).

Prof Begg, yang merupakan co-direktur Dahrendorf Forum, sebuah inisiatif bersama antara LSE dan Hertie School di Berlin, Jerman mengomentari gejolak baru-baru ini di sektor perbankan di kedua sisi Atlantik.

Ditanya tentang akar penyebab masalah baru-baru ini di Eropa, Prof Begg mengatakan: "Krisis perbankan Eropa memiliki sejumlah penyebab. Salah satunya adalah dampak dari kenaikan suku bunga, yang menyebabkan kesulitan bank-bank yang memiliki kepemilikan obligasi relatif tinggi."

Ketika suku bunga naik, harga obligasi turun. Menurut dia, hubungan terbalik telah memukul SVB dengan sangat keras dan juga mempengaruhi Credit Suisse dan Deutsche Bank di Eropa.

Prof Begg mengatakan bahwa dia tidak melihat peluang nyata dari krisis keuangan besar karena bank-bank di Eropa memiliki permodalan yang jauh lebih baik dan diawasi dengan ketat oleh regulator daripada 15 tahun yang lalu.

Pada awal Maret, SVB, bank terbesar ke-16 di AS, ditutup oleh regulator, menandai kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah AS. Pemberi pinjaman yang berfokus pada teknologi itu sarat dengan obligasi jangka panjang karena bertaruh pada suku bunga tetap rendah. Namun, bank sentral AS, Federal Reserve alias The Fed, menaikkan suku bunga sebesar 450 basis poin dalam setahun untuk mengatasi lonjakan inflasi.

Di Eropa, Credit Suisse, bank terbesar kedua di Swiss, diambil alih oleh raksasa perbankan Swiss UBS karena krisis likuiditas dan volatilitas pasar. Juga pada Maret, harga saham pemberi pinjaman terbesar Jerman Deutsche Bank anjlok karena kekhawatiran tentang kesehatan bank-bank Eropa meningkat.

"Namun, ada perbedaan, yaitu bahwa Deutsche Bank di sebagian besar rekening adalah bank yang dikelola dengan baik," kata Prof Begg.

"Itu telah pulih dari kesulitannya lebih dari 15 tahun yang lalu, sedangkan dengan Credit Suisse kecurigaan adalah bahwa manajemennya buruk, dan itu berkontribusi pada penurunan harga saham dan akhirnya diambil alih oleh UBS," imbuhnya.

Membahas perbedaan antara perkembangan di Eropa dan AS, Prof Begg mengatakan bahwa krisis perbankan AS sebagian besar disebabkan oleh sejumlah bank lapis kedua, sedangkan di Eropa baik Credit Suisse maupun Deutsche Bank adalah jenis bank yang dapat menggulingkan sistem.

"Itulah alasan otoritas Swiss bertindak cepat untuk menemukan cara menyelesaikan masalah Credit Suisse," kata Prof Begg.

Menyebut kegagalan Credit Suisse sebagai kasus tertentu, Prof Begg mengatakan dia tidak melihat adanya penularan lebih lanjut ke bank lain.

"Mungkin ada kerentanan terhadap kenaikan suku bunga jika terus berlanjut, tetapi bank-bank di Eropa saat ini tidak menghadapi ancaman yang sama dengan jumlah yang tidak diketahui dalam basis aset mereka seperti yang mereka alami selama krisis keuangan global pada tahun 2008," lanjut Prof Begg.