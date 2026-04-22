Pakistan Bujuk Iran Kembali ke Meja Runding dengan AS

Ketegangan geopolitik di kawasan kembali memuncak, menempatkan Pakistan dalam posisi krusial sebagai jembatan diplomasi. Pemerintah Pakistan kini tengah mengerahkan segala upaya untuk membujuk Iran agar bersedia mengikuti putaran kedua negosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini dianggap sebagai kartu as untuk menjaga stabilitas yang kian rapuh.

Menteri Informasi Pakistan, Attaullah Tarar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Islamabad masih menunggu lampu hijau dari Teheran. Kepastian mengenai kehadiran delegasi Iran dalam agenda bertajuk Perundingan Perdamaian Islamabad menjadi prioritas utama yang tengah diupayakan melalui jalur diplomatik intensif.

"Tanggapan resmi dari Iran terkait konfirmasi delegasi untuk menghadiri Perundingan Perdamaian Islamabad masih ditunggu," ujar Tarar melalui pernyataan resminya di platform X, sebagaimana dikutip pada Selasa (21/4/2026).

Diplomasi 'Tulus' di Tengah Tekanan

Pakistan tidak sekadar menjadi tuan rumah pasif. Tarar menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya yang sangat serius dan tulus untuk meyakinkan kepemimpinan Iran. Di tengah skeptisisme global terhadap hubungan Teheran-Washington, Islamabad mencoba menawarkan jalan tengah yang konstruktif.

Langkah ini mencerminkan komitmen Pakistan untuk tetap mematuhi prinsip dialog dan diplomasi.

"Pakistan telah melakukan upaya tulus untuk meyakinkan kepemimpinan Iran agar berpartisipasi dalam putaran kedua perundingan, dan upaya ini terus berlanjut," imbuhnya dengan nada optimis namun tetap waspada.

Berpacu dengan Waktu Gencatan Senjata

Urgensi perundingan ini bukan tanpa alasan. Ada 'jam pasir' yang terus berjalan. Tarar mengingatkan bahwa masa gencatan senjata akan berakhir pada Rabu, 22 April 2026, tepat pukul 04.50 pagi waktu setempat.

Artinya, hanya ada sedikit celah waktu bagi Iran untuk memberikan kepastian sebelum situasi di lapangan berpotensi kembali memanas.

Menurut pandangan diplomatik Pakistan, kehadiran Iran di meja runding sebelum berakhirnya gencatan senjata selama dua pekan ini adalah hal yang sangat vital.

Jika Iran memilih absen, dikhawatirkan momentum perdamaian yang sudah dirintis akan kembali ke titik nol, yang tentu saja merugikan stabilitas kawasan secara luas.

Dunia kini menanti keputusan Teheran. Apakah diplomasi intensif yang dilancarkan Islamabad mampu melunakkan kebuntuan, ataukah kawasan ini harus bersiap menghadapi babak baru ketegangan pasca-berakhirnya gencatan senjata? Bola panas kini sepenuhnya berada di tangan pemimpin Iran.