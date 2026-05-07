Pakistan Desak AS-Iran Damai Sebelum Trump Kunjungi China

Pakistan targetkan kesepakatan awal AS-Iran diteken pekan depan di Islamabad sebelum kunjungan Trump ke China.

Pakistan kini tengah berpacu dengan waktu untuk mengakhiri bara konflik di Timur Tengah. Islamabad menaruh harapan besar agar perundingan damai putaran kedua antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dapat segera digelar pekan depan. Targetnya ambisius: kesepakatan awal harus diteken sebelum Presiden Donald Trump mendarat di China pada 14 Mei mendatang.

Dua sumber di pemerintahan Pakistan mengungkapkan bahwa proses mediasi ini terus diakselerasi. Islamabad melihat ada celah diplomasi yang terbuka lebar menyusul perkembangan terbaru di lapangan, termasuk penghentian sementara Project Freedom oleh Washington serta pembebasan kapal beserta awak Iran yang sempat disita pekan ini.

“Mempertimbangkan perkembangan terbaru, kami berharap perundingan berlanjut pekan depan untuk mencapai penyelesaian konflik yang dinegosiasikan,” ujar salah satu sumber pejabat Pakistan sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (7/5/2026).

Hambatan Nuklir: 85 Persen Masalah Rampung

Meski optimisme membumbung, jalur menuju perdamaian permanen belum sepenuhnya mulus. Sumber tersebut membeberkan bahwa secara teknis, sekitar 80 hingga 85 persen persoalan antara Teheran dan Washington sebenarnya sudah menemukan titik temu.

Namun, sisa 15 persen lainnya justru merupakan isu paling krusial sekaligus sensitif, yakni program nuklir Iran. Isu ini tetap menjadi tembok besar yang menghalangi tercapainya kesepakatan final. Islamabad mengakui bahwa negosiasi berjalan alot karena kedua pihak masih saling kunci pada posisi masing-masing terkait aset nuklir Teheran.

Washington Tolak Syarat Pemisahan Isu

Ketegangan di meja perundingan semakin terasa setelah AS secara tegas menolak usulan Iran. Sebelumnya, Teheran mencoba melobi agar pembahasan program nuklir ditunda dan meminta fokus dialihkan terlebih dahulu pada normalisasi jalur pelayaran Selat Hormuz.

Washington bergeming. Pemerintahan Trump bersikeras bahwa program nuklir harus tetap menjadi paket utama dalam setiap pembicaraan menuju gencatan senjata permanen. Bagi AS, tidak ada kata damai tanpa jaminan pembatasan ketat terhadap aktivitas nuklir Iran.

Kini, perhatian dunia tertuju pada Islamabad. Keberhasilan Pakistan mempertemukan kembali kedua pihak pekan depan akan menjadi penentu: apakah kunjungan Trump ke China nanti akan membawa kabar perdamaian, atau justru Timur Tengah kembali terperosok ke dalam eskalasi militer yang lebih berdarah.