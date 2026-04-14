Pakistan Pantang Menyerah Cari Solusi Konflik AS-Iran usai Gagalnya Perundingan di Islamabad

Pakistan menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi jembatan diplomasi di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran. Meski perundingan maraton di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, Perdana Menteri Shehbaz Sharif memastikan upaya mencari solusi atas isu-isu krusial kedua negara terus berjalan.

"Perundingan Islamabad merupakan momen bersejarah tersendiri," ujar Sharif dalam rapat kabinet di Islamabad, Senin (13/4/2026).

Pakistan, bersama Turki, Arab Saudi, dan Mesir, sebelumnya mencatatkan prestasi diplomatik besar dengan mengamankan gencatan senjata 14 hari pada Rabu (8/4/2026). Gencatan ini sempat mendinginkan ketegangan pasca-penyerbuan bersama AS-Israel ke Iran pada akhir Februari lalu.

Negosiasi Maraton 16 Jam

Ibu kota Pakistan menjadi saksi pertemuan paling bersejarah sejak putusnya hubungan diplomatik AS-Iran pada 1979. Delegasi AS yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance bertemu tim Iran di bawah komando Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf.

Namun, negosiasi yang berlangsung selama 16 jam sepanjang akhir pekan lalu itu belum mampu meredakan bara di Timur Tengah. Washington tetap pada pendiriannya menuntut komitmen nuklir dari Teheran.

"Sayangnya, kami tidak dapat mencapai kemajuan apa pun," ungkap Vance sebelum bertolak kembali ke Washington.

Di sisi lain, Qalibaf melemparkan bola panas kembali ke pihak AS. Menurutnya, kini keputusan berada di tangan Washington untuk membuktikan apakah mereka sanggup memenangkan kepercayaan Teheran.

'Garis Merah' Washington dan Harapan Pakistan

Laporan media AS menyebutkan bahwa delegasi Vance menetapkan sejumlah 'garis merah' yang tidak dapat ditawar. Poin-poin tersebut mencakup penghentian total pengayaan uranium, pembongkaran fasilitas nuklir utama, penghentian pendanaan proksi, hingga pembukaan kembali Selat Hormuz yang strategis.

Sebagai timbal balik, dibahas pula kemungkinan pelonggaran sanksi ekonomi serta pembebasan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan oleh AS.

Meski hasil perundingan terlihat buntu, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengaku tidak merasakan adanya 'suasana negatif'. Ia justru melihat celah untuk dialog lanjutan di masa depan.

"Saya tidak ingin berspekulasi, tetapi ada peluang. Lebih banyak inisiatif sedang dilakukan mengenai kemungkinan pembicaraan di masa depan," kata Asif optimis.

Pakistan kini berada di posisi krusial. Di satu sisi, mereka berhasil mencegah perang terbuka melalui gencatan senjata singkat, namun di sisi lain, tembok ego dua negara adidaya regional tersebut masih terlalu tebal untuk diruntuhkan dalam satu kali pertemuan.

Publik dunia kini menanti, inisiatif apa lagi yang akan diambil Islamabad untuk mencegah Timur Tengah jatuh ke jurang konflik yang lebih dalam.