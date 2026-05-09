Pakistan Tegaskan Komitmen Perdamaian Kawasan, Diplomasi Jadi Kunci

Suasana kegiatan peringatan satu tahun 'Marka-e-Haq' di Kedutaan Besar Pakistan di Indonesia, Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2026.(Foto: inilah.com/Rana S)

Ukuran Font Kecil Besar

Pakistan kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan melalui jalur diplomasi dan solidaritas internasional, sebagaimana tercermin dalam peringatan satu tahun “Marka-e-Haq” yang digelar Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri diaspora Pakistan, perwakilan media, tamu kehormatan, serta warga negara Indonesia, mencerminkan kuatnya persatuan dan semangat kebersamaan dalam mendukung nilai-nilai perdamaian.

Dalam rangkaian acara, dibacakan pesan resmi dari Presiden Pakistan dan Perdana Menteri Pakistan. Keduanya memberikan penghormatan atas pengorbanan besar yang telah diberikan demi negara, sekaligus menegaskan kembali komitmen Pakistan terhadap perdamaian, kedaulatan, dan ketahanan nasional.

Pesan tersebut menegaskan semangat perjuangan dan pengabdian kepada bangsa tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Dalam sambutannya, Atase Pertahanan Pakistan menyoroti keberanian, profesionalisme, dan tekad kuat Angkatan Bersenjata Pakistan.

Ia juga menggarisbawahi ketangguhan serta patriotisme rakyat Pakistan yang terus menjadi pilar kekuatan bangsa.

Ia memberikan penghormatan mendalam kepada para syuhada yang telah mengorbankan jiwa mereka demi mempertahankan tanah air, serta menegaskan komitmen tegas Pakistan dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah dari segala bentuk agresi yang tidak beralasan.

Peran Diplomasi dan Stabilitas Regional

Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, Roshan Lal, dalam pernyataannya menekankan konsistensi Pakistan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Pakistan selalu memainkan peran konstruktif dalam mendorong dialog dan diplomasi," tegasnya.

Menurut Roshan Lal, langkah-langkah Pakistan dalam meredakan ketegangan, termasuk dalam krisis terbaru antara Amerika Serikat dan Iran, menunjukkan komitmen nyata terhadap penyelesaian konflik secara damai.

Lebih lanjut, ia kembali menegaskan dukungan moral, politik, dan diplomatik Pakistan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Jammu dan Kashmir yang berada di bawah pendudukan India.

"Perdamaian berkelanjutan di Asia Selatan tidak akan terwujud tanpa penyelesaian yang adil atas konflik tersebut, sesuai aspirasi rakyat Kashmir dan resolusi Dewan Keamanan PBB," pungkasnya.

Makna Marka-e-Haq untuk Masa Depan

Dalam kesempatan tersebut, Roshan Lal juga menegaskan peringatan “Marka-e-Haq” bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun masa depan Pakistan yang lebih kuat, bersatu, dan sejahtera.

Ia turut mengapresiasi kontribusi positif komunitas Pakistan di Indonesia dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral antara Pakistan dan Indonesia yang telah terjalin lama.

Acara ditutup dengan doa bersama untuk kemakmuran, perdamaian, dan kemajuan berkelanjutan bagi Pakistan.

Suasana penuh harap dan optimisme terasa kuat, mencerminkan tekad kolektif untuk terus melangkah maju sebagai bangsa yang berdaulat dan berdaya tahan.