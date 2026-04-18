Palestina Sebut Perdamaian Gaza Tersandera Konflik Iran vs AS-Israel

Warga Palestina yang mengungsi di Jalur Gaza kembali menghadapi penderitaan baru setelah badai pasir hebat melanda wilayah tersebut sejak pekan lalu.(Foto: Gaza/Mohammed Rabah)

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian, menyebut upaya implementasi rencana perdamaian di Jalur Gaza mengalami hambatan. Ia menilai situasi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Dalam keterangannya di sela forum diplomasi di Antalya, Turki, Aghabekian menjelaskan bahwa proses yang sempat berjalan kini terhenti pada tahap awal.

"Implementasi rencana tersebut terhenti di tahap pertama karena konflik antara AS, Israel, dan Iran mengalihkan perhatian dari proses pemulihan di Palestina," kata Aghabekian, dikutip dari RIA Novosti, Sabtu (18/4/2026)

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran pemerintah Palestina terhadap kemungkinan eskalasi militer baru yang dapat kembali memperburuk situasi di wilayah tersebut.

"Tel Aviv tidak menginginkan perdamaian; mereka ingin wilayah Palestina selalu dirundung konflik dan secara terbuka mengungkapkan niatnya terus menjajah Jalur Gaza dan Tepi Barat," kata Menlu Palestina.

Sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan resolusi yang mendukung rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza. Resolusi tersebut diusulkan oleh Amerika Serikat.

Dari total 15 anggota Dewan Keamanan, sebanyak 13 negara menyetujui resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Rencana tersebut mencakup pembentukan administrasi internasional sementara di Jalur Gaza, serta pembentukan dewan perdamaian yang akan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.

Selain itu, rencana juga mengatur pengerahan pasukan stabilisasi internasional ke Gaza dengan koordinasi bersama Israel dan Mesir sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.