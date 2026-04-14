Pamer Angka Makro, Airlangga Sebut Indonesia Runner-Up G20 soal Pertumbuhan

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. AKondisi saat ini, disebutnya berbeda jauh dengan krisis 1998.

Pasalnya, didukung pertumbuhan PDB 5,11 persen pada 2025 yang menempatkan RI di posisi kedua tertinggi di G20 setelah India.

Airlangga juga menyoroti defisit anggaran Indonesia yang masih di bawah 3 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara G20 lain seperti India (4 persen), Prancis (4,4 persen), bahkan Amerika Serikat (6,3 persen).

"Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Ketahanan ekonomi RI juga tercermin dari laporan Bloomberg yang menempatkan probabilitas resesi Indonesia hanya di angka 5 persen, lebih rendah dari China (15 persen) dan Jepang (30 persen). Sektor domestik tercatat menyumbang 54 persen terhadap PDB, didukung swasembada beras dengan produksi 34,7 juta ton pada 2025.

Per 8 April 2026, stok beras di Bulog mencapai 4,6 juta ton, yang diklaim sebagai rekor tertinggi. Dari sisi moneter, cadangan devisa juga masih dalam posisi aman.

"Dan jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar USD148,2 miliar, itu setara dengan enam bulan impor," kata Airlangga.

Pemerintah juga mencatat perbaikan indikator sosial dengan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen dan pengangguran di posisi 4,7 persen. Sementara dari sisi fiskal, penerimaan pajak hingga Maret 2026 mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan.

Terkait utang pemerintah yang mencapai Rp9.637,9 triliun atau 40,46 persen dari PDB, Airlangga menyatakan risikonya tetap terkendali karena kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6 persen.

"Jika Anda melihat detail utang kita, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali," jelasnya.