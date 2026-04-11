Pamit dari Ketum PB IPSI, Prabowo: Cari Calon yang Terbaik

Presiden RI Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) membuka Musyawarah Nasional XVI Masa Bakti 2026-2030 Ikatan Pencak Silat Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026).

Pembukaan dilakukan dengan membunyikan gong didampingi Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Ketua Umum IPSI Sugiono dan Ketua Harian IPSI, Benny Sumarsono.

"Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini secara resmi membuka Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencak Silat Indonesia," kata Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan dirinya tidak akan mencalonkan diri untuk memimpin IPSI setalah 34 tahun mengabdi. Ia menyatakan akan tetap mendukung organisasi yang telah membersamainya selama puluhan tahun tersebut.

"Saya mohon diri, saya pamit sebagai ketua umum, sebagai sebelumnya wakil ketua umum, bisa dikatakan saya sudah 34 tahun di kalangan IPSI. Dan saya siap terus akan terus mendukung dengan jabatan ataupun tidak dengan jabatan ya seorang pendekar adalah sampai napas dia terakhir dia pendekar," ujarnya.

Prabowo pun meminta maaf karena dalama lima periode kepemimpinannya di IPSI, ia belum berhasil membawa pencak silat mencapai kemenangan di olimpiade.

"Saya minta maaf saya belum berhasil membawa pencak silat ke olimpiade," ucapnya.

Ia pun meyakini pemimpin penggantinya akan mampu mencapai cita-cita tersebut. Prabowo juga berharap Ketua Umum PB IPSI berikutnya merupakan sosok terbaik menahkodai pencak silat Indonesia.

"Kita terus berusaha saya kira saya yakin pengganti saya nanti akan akan berhasil membawa ke olimpiade. Saya tidak tahu apa sudah ada bayangan siapa yang saudara akan pilih sebagai pengganti saya. Saya sarankan coba dicari calon yang terbaik ya," tuturnya.