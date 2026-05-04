PAN: Konten Amien Rais Turunkan Kualitas Demokrasi, tak Sesuai Etika Politik Modern

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan partainya menolak praktik politik yang mengandung fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian. Ia menilai pola komunikasi semacam itu berpotensi merusak kualitas demokrasi dan memicu perpecahan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Viva merespons konten yang dibuat Amien Rais terkait Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pernyataan Pak Amien Rais secara akademik lebih dekat ke ad hominem attack, yaitu menyerang pribadi, bukan substansi kebijakan. Tentu hal ini dapat menurunkan kualitas diskursus demokrasi," ujar Viva dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Senin (4/5/2026) malam.

Menurut Viva, konten tersebut juga telah disorot oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menyatakan adanya unsur hoaks dan potensi pelanggaran hukum digital. Ia menilai narasi yang disampaikan tidak disertai bukti dan verifikasi yang memadai, sehingga lebih banyak memicu emosi publik dibanding menyajikan fakta.

Viva menjelaskan, dalam teori komunikasi politik deliberatif, kritik seharusnya disampaikan berbasis data, argumen, dan kepentingan kebijakan publik. Ia mengingatkan kebebasan berpendapat tetap memiliki batas.

"Dalam etika politik modern ada satu prinsip yang penting menyangkut martabat manusia. Menyerang orientasi seksual dapat dianggap melanggar prinsip human dignity dan tidak relevan dengan evaluasi kinerja publik," tegasnya.

Di sisi lain, PAN menilai pemerintah tetap terbuka terhadap kritik. Menurut Viva, kritik justru diperlukan dalam sistem demokrasi selama disampaikan secara bertanggung jawab.

"Kritik bagi pemerintah itu vitamin sehat. Tetapi mengkritik kebijakan itu sebaiknya berbasis data yang jelas, argumentasi logis dan ilmiah, bukan bersumber dari gosip, hoaks, atau dipungut dari sampah. Hal itu akan menyebabkan polusi udara demokrasi Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengunggah video di kanal YouTube miliknya yang menyinggung hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Seskab Teddy. Video tersebut memicu polemik di ruang publik.

Komdigi kemudian melakukan penelusuran dan memastikan video itu diunggah melalui kanal resmi milik Amien Rais.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat," kata Meutya Hafid.