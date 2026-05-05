PAN ‘Sentil’ Usulan Menko Yusril soal Ambang Batas! Rentan Inkonsisten

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, di ruang rapat Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Foto: DPR)

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai usulan ambang batas parlemen yang dikaitkan dengan jumlah komisi di DPR, masih perlu didiskusikan lebih lanjut termasuk dari sisi rasionalitas dan dasar legitimasinya.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan gagasan tersebut menarik, namun belum tentu dapat mengakomodasi kepentingan seluruh partai politik.

“Usulan Pak Yusril ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Karena itu, perlu dicarikan alasan yang lebih kuat dan rasional sebagai alat legitimasi. Partai-partai tentu membutuhkan rumusan yang menguntungkan semua pihak,” ujar Saleh kepada Inilah.com, Selasa (5/5/2026)

Ia menilai, jika ambang batas parlemen didasarkan pada jumlah komisi DPR, maka pendekatan tersebut berpotensi tidak konsisten karena jumlah komisi bisa berubah.

“Kalau dasarnya jumlah komisi, belum tentu bisa memuaskan semua pihak. Sebab, pada pemilu 2024 komisinya ada 13, siapa tahu pemilu yang akan datang menjadi 14 atau 15. Atau malah turun lagi ke angka 10 atau 11,” kata dia.

Selain itu, Saleh juga menyoroti perlunya penjelasan yang utuh terkait keterkaitan antara jumlah komisi DPR dengan ambang batas parlemen.

“Lagian, harus ada argumen yang memberikan gambaran utuh hubungan antara jumlah komisi dengan parliament threshold. Apalagi disebutkan jika tidak dapat 13 kursi, partai-partai kecil bisa bergabung hingga dapat membentuk 1 fraksi. Atau bahkan, partai-partai tersebut bisa bergabung dengan partai-partai besar,” jelas Saleh.

Menurut dia, penentuan ambang batas parlemen memang bukan perkara sederhana karena menyangkut banyak kepentingan politik.

“Penentuan Parliamentary threshold ini memang tidak mudah. Ada banyak kepentingan di dalamnya,” tuturnya.

Karena itu, ia mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu segera dimulai untuk merumuskan skema yang paling tepat. “Itulah sebabnya banyak pihak mendorong agar pembahasan RUU Pemilu segera dimulai,” ucap Saleh menutup.

Sebelumnya, Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan acuan ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu.

Ia menyebut setiap partai politik perlu memperoleh minimal 13 kursi di DPR RI, sesuai jumlah komisi yang saat ini berjumlah 13.

“Misalnya yang dijadikan acuan adalah berapa komisi yang ada di DPR. Itu seyogianya diatur dalam undang-undang,” kata Yusril.

Menurut Yusril, partai yang tidak mencapai ambang tersebut dapat membentuk koalisi atau bergabung dengan fraksi lain, sehingga tidak ada suara pemilih yang hilang.