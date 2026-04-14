Panas! Iran Sebut Blokade AS di Selat Hormuz Tindakan 'Potong Hidung Sendiri'

Juru bicara Kemlu Iran Esmail Baghaei menyebut blokade AS di Selat Hormuz sebagai tindakan irasional yang merusak ekonomi global. (Foto: iranpress.com)

Ketegangan di Selat Hormuz memasuki babak baru yang semakin mengkhawatirkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, melontarkan kritik pedas terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang secara resmi memberlakukan blokade angkatan laut di jalur nadi energi dunia tersebut.

Baghaei mempertanyakan rasionalitas di balik kebijakan Washington yang dinilai justru bakal memukul balik perdagangan global. Melalui platform X pada Senin (13/4/2026), ia menggunakan perumpamaan tajam untuk menggambarkan kegilaan manuver Amerika tersebut.

“Bisakah perang dimenangkan dengan memilih balas dendam terhadap ekonomi global? Apa gunanya ‘memotong hidung sendiri’ untuk membalas dendam?” tulis Baghaei, menyindir tindakan AS yang dianggap irasional dan memperburuk situasi dunia.

Klaim Sepihak Donald Trump

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tampil dengan retorika yang jauh lebih agresif. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump secara sesumbar mengeklaim bahwa kekuatan Angkatan Laut Iran telah 'benar-benar dihancurkan'.

Tanpa merinci waktu kejadian secara detail, Trump menyebut sebanyak 158 kapal Iran telah dimusnahkan oleh militer AS. Ia pun melayangkan ancaman mematikan bagi kapal-kapal lain yang berani mencoba mendekati pasukan AS yang tengah menjaga barisan blokade.

"Kapal-kapal Iran akan dieliminasi jika mendekati zona blokade," tegas Trump dalam peringatannya.

Instruksi CENTCOM: Blokade Tanpa Pandang Bulu

Blokade maritim strategis ini mulai efektif dijalankan oleh Komando Pusat (CENTCOM) AS pada Senin (13/4/2026) pukul 14.00 waktu setempat. Langkah ekstrem ini diambil hanya sesaat setelah perundingan antara Washington dan Teheran di Islamabad dinyatakan gagal total, meskipun status gencatan senjata sempat diupayakan.

Dalam pernyataan resminya, CENTCOM menegaskan bahwa blokade akan diberlakukan 'secara tidak memihak terhadap kapal-kapal dari semua negara' yang kedapatan singgah atau menuju pelabuhan-pelabuhan Iran, baik di kawasan Teluk Persia maupun Teluk Oman.

Meski demikian, pihak militer AS mengklaim bahwa kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz menuju pelabuhan negara lain selain Iran tidak akan terpengaruh. Namun, di lapangan, kehadiran armada tempur AS yang melakukan pengawasan ketat telah menciptakan turbulensi luar biasa pada jalur perdagangan laut internasional.

Dunia kini menanti apakah gertakan 'potong hidung sendiri' dari Teheran akan menjadi kenyataan pahit bagi ekonomi global, ataukah dominasi militer AS benar-benar mampu melumpuhkan pengaruh Iran di jalur air paling krusial di planet ini.