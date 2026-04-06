Panas Selat Hormuz Bikin 'Meriang' Rupiah hingga di Atas Rp17.000 per Dolar AS

Pegawai menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di Bank Syariah Indonesia, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (21/1/2026). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A/wsj).

Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah saat penutupan perdagangan Senin (6/4/2026), berada di level Rp17.035 per dolar AS (US$). Ini setara anjlok 0,32 persen atau 55 poin dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di posisi Rp16.980/US$.

"Pada perdagangan sore ini, rupiah ditutup melemah 55 poin. Sebelumnya sempat melemah 70 poin di level Rp17.035 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp16.980 per dolar AS," kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin (6/4).

Data Yahoo Finance menempatkan rupiah berada di zona merah, yakni Rp17.035/US$, atau melemah 25 poin atau 0,15 persen dibandingkan penutupan kemarin di level Rp17.010/US$.

Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) mencatat rupiah ditutup di level Rp17.037 per dolar AS, turun 22 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp17.015/US$.

Ibrahim menjelaskan, pergerakan kurs rupiah hari ini dipengaruhi ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap Iran agar segera membuka blokade di Selat Hormuz. Batas waktu yang ditetapkan Trump adalah besok, Selasa (7/4).

Jika Selat Hormuz dibuka, lalu lintas minyak dan gas bumi (migas) lewat kapal tanker bisa kembali normal. Selat Hormuz menguasai sekitar 20 persen distribusi migas global.

Ancaman Trump kembali menimbulkan kekhawatiran eskalasi lebih lanjut di Teluk, di mana pengiriman barang tetap sangat terbatas selama beberapa minggu terakhir.

"Meningkatnya kembali harga minyak mentah juga memperkuat kekhawatiran inflasi bagi pasar keuangan. Biaya energi yang lebih tinggi diperkirakan akan menekan sektor transportasi, manufaktur, dan konsumen secara global jika Selat Hormuz tetap diblokir," terang Ibrahim.

Melihat berbagai perkembangan tersebut, Ibrahim memprediksi kurs rupiah pada Selasa (7/4) akan bergerak fluktuatif dan kemungkinan besar kembali melemah. "Untuk perdagangan besok, rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.030 hingga Rp17.080 per dolar AS," jelas Ibrahim.

Suasana Fiskal

Di sisi fiskal, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun, atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka defisit ini lebih besar dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni Rp99,8 triliun atau 0,41 persen terhadap PDB. Pemerintah menargetkan batas atas defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit anggaran berasal dari belanja total Rp815 triliun, naik 31,4 persen (yoy) dari periode sama tahun lalu sekitar Rp620,3 triliun. Sementara itu, penerimaan negara hanya terealisasi Rp574,9 triliun, mayoritas disumbang pajak, yakni Rp462,7 triliun atau naik 14,3 persen dibanding Maret tahun lalu yang sebesar Rp404,7 triliun.

Sejalan dengan itu, pembiayaan anggaran negara sudah terealisasi Rp257,4 triliun, naik 1,9 persen (yoy). Kondisi ini membuat keseimbangan primer mengalami defisit Rp95,8 triliun. Keseimbangan primer merupakan kondisi di mana total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Apabila total pendapatan negara lebih besar dibanding belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer positif. Sebaliknya, jika negatif, total pendapatan negara lebih kecil dibanding belanja di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer surplus berarti utang lama tidak perlu dibayar dengan penarikan utang baru.