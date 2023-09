Panasonic Hadirkan Dua Seri OLED TV LZ Series, Fokus Teknologi Gambar dan Suara Kekinian 

PT Panasonic Gobel Indonesia baru saja menghadirkan OLED TV LZ Series dengan teknologi terkini untuk memberikan perpaduan gambar dan suara yang canggih saat menonton maupun bermain Game. Sekaligus bertempat di Brewerkz Café, Senayan, Jakarta, pada hari Jum’at (9/10/2022), Panasonic mengadakan Acara Panasonic Station (Story of Television), sebagai salah satu bentuk penghargaan perjalanan perkembangan televisi Panasonic di Indonesia.

Viya Arsawireja, Head of Communications PT Panasonic Gobel Indonesia mengatakan, Panasonic selalu berinovasi untuk menghadirkan produk terbaik bagi masyarakat di seluruh dunia, terutama Indonesia sesuai dengan slogan Panasonic yaitu Live Your Best. Karena hal tersebut, PANASONIC STATION mencoba memberikan berbagai informasi perihal televisi yang telah diproduksi PGI, bertepatan dengan momentum Piala Dunia 2022 dimana konsumen tak jarang berburu Televisi untuk mendapatkan new experience saat menonton pertandingan bola.

“Dalam setiap pembuatan televisi, Panasonic berharap dapat membawa new value dan new experience yang dapat dirasakan konsumen melalui budaya visual baru, dan memberikan kenyamanan dari tayangan berkualitas baik dari segi pencahayaan, warna ataupun suara saat menonton” ujar Viya.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 1962, PT Transistor Radio Manufacturing (yang merupakan nama terdahulu dari National dan selanjutnya PGI) yang didirikan oleh Almarhum Drs. H. Thayeb Moh. Gobel, memproduksi televisi hitam putih pertama agar masyarakat Indonesia dapat menyaksikan Asian Games (Jakarta). Kemudian, sejak tahun 2006 Panasonic mulai berkonsentrasi untuk memproduksi televisi digital dengan meninggalkan televisi analog dan menciptakan berbagai inovasi, seperti beberapa produk line up baru OLED TV dan Smart TV 4K.

Agung Ariefiandi, Head of AV Product Marketing PT Panasonic Gobel Indonesia menambahkan OLED TV LZ Series merupakan inovasi terbaru televisi masa kini yang dimiliki oleh Panasonic. Produk baru TV ini dilengkapi High Quality Picture & Sound, Gaming Mode dan Smart Features terkini untuk memberikan perpaduan gambar dan suara yang canggih saat menonton maupun bermain Game.

OLED TV LZ Series merupakan flagship model berkualitas tinggi yang tersedia dalam dua tipe (LZ2000G & LZ1000G) dengan ukuran mulai dari 48, 55, dan 65 inch. Seri LZ2000G khususnya telah dilengkapi Prosesor HCX Pro AI, Master OLED Pro, Game Control Board Dolby Vision IQ. Berbagai fitur canggih tersebut, dapat memberikan pengalaman menonton Film, acara TV hingga bermain game menjadi lebih hidup, dengan kecerahan yang ditingkatkan pada teknologi panel generasi terbaru dan didukung juga dengan array speaker terbaru, dan game HDMI 2.1.

LZ2000G juga dilengkapi HCX Pro AI yang bekerja dengan cara yang sangat cerdas dan bernuansa, mempertahankan warna yang akrab dengan mata manusia, seperti warna kulit untuk memastikan gambar yang alami. Dalam hal kualitas suara, LZ2000G memiliki Speaker array yang menawarkan sejumlah manfaat, termasuk panggung suara yang lebih lebar dan juga audio yang lebih presisi serta jernih, selain itu OLED TV Flagship MODEL ini memperkenalkan paket audio TV 360° Soundscape all-in-one Panasonic yang mampu menghadirkan pengalaman audio Dolby Atmos yang imersif.

Tak hanya fokus pada kualitas gambar dan suara, LZ2000G dilengkapi juga sebuah fitur baru yang disebut `Game Control Board` untuk mengumpulkan semua pengaturan dan informasi game yang relevan di satu tempat dan menyajikannya sebagai overlay di atas game, sehingga pengguna tidak perlu keluar dari game untuk mengaksesnya. Game Control Board dapat diprogram untuk diakses hanya dengan satu klik pada remote dengan menetapkannya ke tombol my App yang dapat disesuaikan dan meningkatkan pengalaman gaming yang spektakuler.

“Dalam memilih Televisi, tentunya konsumen memiliki pertimbangan masing-masing dari segi warna, suara, bahkan model fisik dari televisi sendiri. Karena itu, Panasonic mencoba melihat kebutuhan tersebut dan mengaplikasikannya ke produk produk Panasonic seperti sehingga saat menonton tayangan seperti piala dunia pun, konsumen merasakan pengalaman menonton yang tak tertandingi dengan warna akurat dan kejernihan luar biasa selayaknya menonton langsung dari lapangan” tutup Agung.