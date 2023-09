Pandemi, Make Up Ala Korea Selatan Masih jadi Tren

Pandemi berkepanjangan berdampak terhadap kesehatan mental dan berkurangnya motivasi untuk tampil tetap cantik khususnya para wanita yang masih aktif walaupun kondisi work from home.

Meski begitu, ternyata tidak jarang masyarakat yang sangat gemar dengan make up ala Korea Selatan. Make up ala Korea Selatan saat ini memang sangat digandrungi oleh para generasi milenial maupun generasi z.



Tidak heran ketika kosmetik asal Korea Selatan, Barenbliss (BNB) resmi hadir di Indonesia. Melalui siaran langsung di YouTube dan sosial media, antusias dari para pecinta Korean Beauty sangat terlihat.



Mengusung konsep Beauty in Joy BNB hadir dengan empat varian produk yaitu Berry Makes Comfort Lip Matte, The Fortune Cookie Eyeshadow, Spark-tacular Party Blush On, dan Rich Girl in Area Highlighter.



“Ini dapat memberikan perasaan bahagia, seperti Bliss Moments dan fashionable yang sejalan dengan filosofi brandnya yaitu B+N+B: Bare Essentials, No Harm, dan Bliss Moments,” kata Jina Kim, Co-Founder barenbliss yang juga merupakan seorang Makeup Artis ternama di Korea Selatan, Jakarta, Sabtu, (28/08/2021).



Make up adalah salah satu yang bisa memberikan sesuatu keajaiban dan bisa juga memberikan perasaan kebahagiaan untuk semua orang.



“Saya harap untuk para K-Beauty Enthusiasts dapat merasakan kebahagiaan yang sama dengan saya dan lebih termotivasi untuk menghadapi hari-hari dengan semangat,” tambahnya.