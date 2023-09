Panduan Item bagi Pemula di Mobile Legends Bang Bang

Tak bisa disangkal lagi kalau Mobile Legends: Bang Bang adalah game yang tidak mudah untuk dipelajari. Kamu perlu terus mempelajari game ini dari waktu ke waktu, baik itu pemilihan hero maupun strategi gameplay. Bisa dibilang, pemain hardcore MLBB tidak akan berhenti belajar sampai mereka benar-benar menguasai semuanya.

Tentunya beberapa dari kamu akan merasa awam di awal. Sebagai pemula di MLBB, cepat atau lambat kamu pasti akan menghadapi permasalahan dalam game, salah satunya soal build item. Seperti yang kita tahu, MLBB adalah permainan yang dinamis, jadi tidak ada pakem khusus yang harus diikuti dalam memilih item.

Buat kamu yang masih pemula, tidak perlu khawatir. Hal penting yang harus kamu pahami terlebih dahulu adalah bagaimana build item harus dipilih mengikuti situasi dan alur permainan. Untuk itu, pada artikel ini kami ingin membantumu untuk menentukan pilihan tersebut.

Terminologi Penting yang Wajib Kamu Ketahui

Faktanya, MOBA adalah genre game yang kerap menggunakan istilah-istilah unik dan cukup membingungkan bagi pemula. Hal ini juga berlaku untuk MLBB, di mana ada banyak sekali istilah item yang mungkin cukup asing dan perlu dipelajari terlebih dahulu.

Pada artikel ini, kami tidak akan mencantumkan semua terminologi item. Kami sengaja mempersempit terminologinya menjadi beberapa status saja, agar lebih mudah dicerna oleh pemula. Inilah beberapa status item yang wajib diketahui oleh pemula

Health dan Health Regeneration

Ada perbedaan antara Health (HP) dan Health Regeneration. Item seperti Vitality Crystal bisa menaikkan kapasitas HP yang umumnya bisa membuat hero-mu jadi lebih tebal. Item ini paling cocok digunakan untuk Tank yang ingin menjadi lebih kuat atau bahkan untuk hero-hero yang lincah agar tidak terlalu mudah untuk ditumbangkan.

Sedangkan, Health Regen digunakan untuk meningkatkan regenerasi HP dari hero. Salah satu item yang perlu kamu ingat adalah Healing Necklace, memberikan +4 health regen. Kapasitas HP-mu tidak akan naik karena jenis item ini, tapi setidaknya kamu akan lebih cepat memulihkan HP. Jenis item ini cocok untuk mendukung hero baik di lane maupun di jungle.

Magical dan Physical Attack

Pada dasarnya ada dua jenis serangan di MLBB, yaitu Physical dan Magical. Untuk serangan Physical, umumnya berasal dari Basic Attack hero. Sedangkan sebagian besar serangan Magical berasal dari skill dari hero yang kamu mainkan.

Oleh karena itu, coba prioritaskan item pendukung Physical untuk hero yang bergantung pada serangan Basic Attack. Sebaliknya, prioritaskan item Magical untuk hero yang menggunakan skill agar dapat memberikan damage lebih besar lagi bak ledakan nuklir.

Armor dan Magic Resistance

Jika ada item serangan, maka ada pula item bertahan. Armor dan Magic Resistance adalah status item untuk membantu mengurangi damage yang diterima baik dari serangan Physical maupun Magical.

Pemain disarankan untuk membangun item pertahanan sesuai dengan lawan yang dihadapi. Jika lawanmu lebih mengandalkan serangan Physical, pilih item berbasis Armor. Begitu juga ketika lawan mengandalkan Burst Damage atau serangan Magical, maka kamu perlu memilih item pertahanan yang sesuai untuk mengurangi dampaknya pada hero-mu.

Penetration

Singkatnya, Penetration membuat lawanmu lebih rentan terhadap serangan Physical maupun Magical. Status yang diberikan item ini bisa berupa persentase ataupun angka. Jika berupa persentase, maka item tersebut akan semakin kuat ketika masuk fase akhir permainan.

Item Penetration biasanya bagus ketika kamu memainkan strategi gameplay yang ofensif. Ketika tim mu berada di posisi yang lebih unggul dari lawan, membangun item-item Penetration akan meningkatkan tempo permainan menjadi lebih baik lagi.

Sesuaikan dengan Gaya Bermain

MLBB adalah game di mana kamu bisa memiliki banyak sekali solusi untuk tiap masalah yang muncul. Tidak ada satu pun build item terbaik yang wajib kamu ikuti dan bisa memberikanmu kemenangan mutlak. Kebanyakan veteran MLBB akan menyarankan kamu untuk membuat item sesuai dengan gaya bermain yang kamu pilih.

Yuk, kita lihat beberapa gaya bermain umum dalam game ini dan item apa saja yang baik untuk dipilih dan dioptimalkan.

Gaya Bermain Tanker

To be honest, this is not a recommended build but having a dedicated health tank can be beneficial sometimes. For an unkillable build, try to focus more on Armor and Magical Resistance items. If you have a damage-over-time spell, you can also consider getting Magic Lifesteal and Cooldown reduction items to abuse the healing you get from your abilities.

Again, this playstyle is more fun and is to create an annoyance for the enemy, but we do see it a lot in public matches. Might want to give it a go!

Sebenarnya build item ini tidak terlalu direkomendasikan untuk hero-hero selain tank, tapi memiliki item pertahanan bisa bermanfaat di kondisi tertentu.

Untuk build item ini, coba fokus ke item Armor dan Magical Resistance. Kalau hero-mu memiliki skill serangan Magical yang berkelanjutan, maka pertimbangkan untuk memilih item Magic Lifesteal dan pengurangan Cooldown untuk memaksimalkan kemampuannya.

Gaya bermain ini memang terlihat lebih menyenangkan dan bisa bikin musuh jengkel, tapi kamu pasti pernah melihat pro player melakukannya juga, kan. Jangan ragu buat mencobanya, ya!

Gaya Bermain Jungler

These are for players that enjoy hiding inside the jungle and farm. This playstyle/build is also suited for late-game Heroes that require a good number of items to come online.

Items that provide Physical Lifesteal like Rose Gold are decent pickups. Also, Retributions are also great tools to accelerate your Jungle farming that beginners tend to miss.

Gaya bermain ini cocok kalau kamu lebih suka farming di jungle dulu hingga memiliki item yang cukup untuk pertempuran. Oleh karenanya, peran hero jungler-mu akan terlihat sangat efektif dari fase pertengahan hingga akhir game.

Item yang memberikan Physical Lifesteal seperti Rose Gold adalah pilihan yang layak dipertimbangkan. Selain itu, Retribution bisa menjadi pilihan spell yang tepat untuk mempercepat farming mu. Biasanya orang yang awam sering melewatkan pemilihan spell ini.

Gaya Bermain Roamer

Roamer biasanya bermain dengan mengelilingi semua tempat di map untuk mengganggu pergerakan lawan di tiap sisi. Item terbaik untuk gaya bermain seperti ini adalah Shadow Twinblades yang memprioritaskan inisiasi dengan memberikan damage ekstra dan efek slow pada serangan pertama.

Selain itu, movement speed juga penting bagi roamer. Sepatu bot yang ideal untuk roamer yang kerap bergerak ke sana kemari adalah Rapid Boots dan Arcane Boots.

Gaya Bermain Burst

Gaya burst umumnya dimainkan untuk hero berjenis Mage. Karena itu, item yang dipilih haruslah bisa meningkatkan serangan Magical dari hero tersebut.

Exotic Veil dan Feather of Heaven adalah contoh item yang bagus dan wajib kamu pertimbangkan jika damage terbesar dari hero-mu berasal dari skill. Kamu bisa fokus pada build item untuk penguatan skill dulu, lalu beralih ke build item lifesteal dan cooldown setelahnya.

Item yang Direkomendasikan Berdasarkan Peran Kamu

Di setiap awal permainan MLBB, kamu dan rekan satu tim harus memilih hero yang terdiri dari beberapa peran berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Peran ini biasanya dikelompokkan menjadi; Tank, Fighter, Mage, Marksman, Assassin dan Support.

Berikut adalah beberapa rekomendasi item wajib untuk setiap peran:

Tank

- Twilight Armor

- Queen’s Wings

- Thunder Belt

Item ini cenderung fokus pada pengurangan damage dan memperkuat ketahanan hero-mu saat menerima damage ataupun dalam keadaan HP yang sekarat.

Fighter

- Blade of Despair

- Queen’s Wings

- Bloodlust Axe

Build item-nya tak jauh beda dengan tank. Bedanya, hero fighter tak hanya harus mampu bertahan saat kondisi HP rendah. Mereka juga harus mampu memberikan damage pada lawan dengan skill dan item yang dimiliki.

Mage

- Clock of Destiny dengan Lightning Truncheon

- Divine Glaive

- Glowing Wand dengan Ice Queen Wand

Untuk build item Mage, kamu perlu memilih item yang efeknya bisa digabungkan, sehingga damage yang dihasilkan juga bisa jauh lebih maksimal.

Contohnya adalah penggabungan efek dari item Clock of Destiny dan Lightning Truncheon. Item clock akan meningkatkan jumlah Mana (MP), sedangkan truncheon akan meningkatkan damage ke lawan berdasarkan jumlah Mana yang hero-mu miliki.

Marksman

- Demon Hunter Sword

- Windtalker

- Sea Halberd

Ada banyak sekali build item yang bisa kamu pilih untuk peran Marksman. Sejujurnya, cara terbaik untuk menentukannya adalah dengan melihat karakteristik hero-mu dan seperti apa musuh yang harus kamu hadapi.

Jika musuhmu sangat tebal, Demon Hunter Sword dapat menghabiskan HP lawan dengan cukup cepat. Bagaimana jika melawan hero dengan regen HP tinggi? Tak perlu pusing, ambil Sea Halberd dulu untuk build item-mu dan lihat seberapa besar efeknya di pertempuran.

Dengan banyak berlatih dan mengevaluasi kekuatan hero Marksman-mu, tentunya kamu akan semakin jago dan menguasai peran penting ini.

Assassin

- Shadow Twinblades

- Winter Truncheon

- Rogue Meteor

Assassin diciptakan sebagai hero yang lincah dengan serangan cepat. Hero-hero assassin bisa memberikan damage yang sangat besar namun tidak bisa bertahan terlalu lama di pertempuran karena HP nya yang cukup rendah.

Oleh karena itu, setiap serangan yang kamu berikan harus mampu menumbangkan lawan. Build item yang cocok adalah critical damage dan pengurangan efek crowd control agar tidak mudah terjebak di tengah pertempuran.

Support

- Warrior Boots

- Immortality

- Dominance Ice

Sebagai seorang Support, kamu harus rela untuk mengorbankan diri lebih banyak bagi tim. Meski begitu, pemain Support yang baik ingin akan berusaha hidup sebaik mungkin dan terus mengganggu lawan.

Untuk melakukannya, pilih build item berbasis armor dan yang secara umum membuat hero-mu lebih tebal. Selain itu, coba tambahkan juga beberapa item Regen Mana agar MP-mu selalu terisi penuh

Wow, tak terasa! Kita sudah mencapai bagian akhir dari panduan item ini. Saran terakhir dari kami untuk pembaca adalah coba kombinasikan item-item yang berbeda dan lihat mana yang menurutmu lebih cocok. Teruslah belajar dan berlatih, pastinya kamu akan semakin jago bermain MLBB! [ADV]