Panduan Wisata ke Museum Fatahillah Jakarta, Tiket Murah dan Hal-Hal yang Perlu Dicoba

Di Jakarta ada banyak tempat wisata murah meriah dan seru yang bisa dikunjungi bareng keluarga, teman, atau pasangan, salah satunya adalah Museum Fatahillah yang berlokasi di Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Jakarta Barat.

Berkat lokasinya yang strategis dan mudah diakses berbagai moda transportasi, tempat ini menjadi favorit warga Jakarta dan sekitarnya sebagai tempat liburan yang menyenangkan.

Di akhir pekan Tim Inilah.com menyambangi langsung museum yang menyimpan banyak cerita tentang Indonesia ini.

Kami melihat bagaimana situasinya sekarang, sekaligus mencoba mencari tahu hal-hal menyenangkan apa saja yang patut dicoba jika Anda tertarik berkunjung.

Dari pengalaman tersebut, berikut panduan berwisata ke Museum Fatahillah versi Inilah.com.

Sekilas tentang Museum Fatahillah

Museum Fatahillah, saat ini sedang dalam renovasi, tetapi tetap buka untuk publik (Foto: Arsip Inilah)

Museum Fatahillah atau juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta, adalah salah satu tempat wisata populer yang berlokasi di DKI Jakarta.

Museum ini berdiri di atas lahan seluas 1.300 meter yang dulu berfungsi sebagai Balai Kota Batavia (Stadhuis van Batavia) yang dibangun pada tahun 1707-1710 atas perintah Gubernur Jenderal Joan van Hoorn.

Dari depan, bangunannya menyerupai Istana Dam yang ada di Amsterdam. Keunikan bangunan ini memiliki dua sayap (timur dan barat), serta ruang bawah tanah yang dulu digunakan sebagai penjara.

Gedung ini kemudian beralih fungsi sebagai Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada 30 Maret 1974.

Di sini, para pengunjung dapat melihat dan mempelajari sekitar 23.500 koleksi barang bersejarah, mulai dari Prasejarah, Jayakarta, hingga era MH Thamrin.

Cara Menuju Museum Fatahillah (Kota Tua Jakarta)

Bagi pengguna transportasi umum, ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menuju Museum Fatahillah dengan biaya yang murah meriah. Berikut adalah panduannya:

1. Naik KRL Commuter Line

Dari arah Bogor : Naik kereta jurusan Jakarta Kota, turun di stasiun akhir (Jakarta Kota).

: Naik kereta jurusan Jakarta Kota, turun di stasiun akhir (Jakarta Kota). Dari arah Bekasi/Tanah Abang/Jatinegara: Naik KRL ke Stasiun Manggarai, lalu transit ke kereta jurusan Jakarta Kota.

Dari stasiun Jakarta Kota ke Museum Fatahillah hanya sekitar 230 meter atau sekitar ±3 menit berjalan kaki.

2. Naik Transjakarta

Untuk menuju Museum Fatahillah, bisa menggunakan TransJakarta ke arah Jakarta Kota. Berikut adalah rute/koridor yang bisa dinaiki:

Blok M - Kota (Koridor 1)

Pantai Maju - Balai Kota (1A)

Sunter Kelapa Gading - Kota (Koridor 12)

Pulo Gadung - Senen - Kota (12B)

Jarak dari Halte Jakarta Kota ke Museum Fatahillah hanya sekitar 260 meter atau sekitar ±4 menit.

3. Bus Wisata / Jakarta Explorer

Bagi yang berangkat dari area Monas atau Masjid Istiqlal, bisa menaiki bus wisata tingkat Transjakarta (Jakarta Explorer).

Bus ini dapat diakses dari halte di depan Masjid Istiqlal, tepatnya di seberang Stasiun Juanda.

Anda bisa menaiki bus tingkat ini secara gratis, namun, tetap harus menyiapkan kartu elektronik untuk tap-in dan tap-out.

Bus ini beroperasi setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 10.00 sampai 17.00 WIB dengan waktu tunggu sekitar 15-20 menit.

Nantinya, kamu bisa turun di Halte Kali Besar yang lokasinya sangat dekat dengan Museum Fatahillah, sekitar 3 menit berjalan kaki.

Kamu juga bisa kembali ke Monas dengan menggunakan bus wisata dari halte yang sama.

Kegiatan Wajib di Museum Fatahillah

Dengan harga tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang (dewasa) dan Rp5.000 per orang (pelajar, mahasiswa), pengunjung bisa menjelajahi seluruh isi Museum Fatahilah sambil mempelajari koleksi benda bersejarah yang tersimpan di dalamnya.

1. Melihat Ruang Pengadilan

Lemari besar yang ada di dalam ruangan pengadilan, Museum Fatahillah (Foto: Inilah/Indira)

Saat berkunjung ke Museum Fatahillah, jangan lupa untuk mampir melihat Ruang Pengadilan (dulu Raad van Justitie) yang menyimpan meja besar dan kursi-kursi kayu yang mengelilinginya.

Konon, meja tersebut dulu diduduki oleh para pejabat belanda seperti Hakim dan Jasa untuk memutuskan vonis hukuman kepada para tahanan.

Lalu di ruangan tersebut terdapat lukisan besar Petrus Albertus Van der Parra, salah satu Gubernur Jenderal Batavia yang dibuat sekitar tahun 1761-1775.

2. Ruang Penjara Bawah Tanah

Setelah mengitari seluruh isi bangunan Museum Fatahillah, jangan lupa untuk mampir ke area ruang penjara bawah tanah yang berada di luar museum.

Di sini terdapat tujuh sel berukuran sempit, sekitar 10x10 meter, yang dulu sering dipaksa untuk menampung hingga 50 orang tahanan.

Atapnya sangat rendah, sekitar 150-160 cm, sehingga pengunjung dewasa harus menunduk untuk masuk.

Di dalamnya masih terdapat bola besi karat yang dulu digunakan untuk mengikat kaki tawanan agar mereka tidak bisa kabur.

3. Patung Dewa Hermes

Di halaman belakang museum, terdapat patung perunggu Dewa Hermes (dewa perdagangan dalam mitologi Yunani).

Patung ini dibeli pada tahun 1920-an di Hamburg, Jerman, oleh seorang pedagang berkebangsaan Jerman yang kemudian menetap di Belanda.

Patung itu kemudian berikan untuk Batavia sebagai tanda terima kasih kepada pemerintah Batavia.

Awalnya, patung tersebut dipajang di Tugu Harmoni. Demi menjaganya dari korosi, patung itu dipindahkan ke halaman belakang Museum Fatahillah.

4. Meriam Si Jagur

Jangan lupa untuk melihat salah satu benda cagar budaya yang sangat terkenal di Museum Fatahillah, yaitu Meriam Si Jagur.

Meriam ini dibuat antara tahun 1625-1634 oleh Manoel Tavares Bocarro di Macao, Cina.

Meriam ini memiliki simbol menarik berupa tangan mengepal dengan ibu jari dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah.

Dalam budaya Portugis, simbol tersebut disebut mano figa yang dipercaya sebagai jimat keberuntungan atau penangkal nasib buruk.

Kegiatan Seru Lainnya di Museum Fatahillah

Selain melihat koleksi benda bersejarah, ada kegiatan seru lain yang bisa dilakukan di sekitar Museum Fatahillah:

1. Bermain Sepeda Ontel

Sewa sepeda onthel di Kota Tua (Foto: Inilah/Indira)

Di Kota Tua, kamu bisa menyewa sepeda ontel dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp25.000 per 30 menit.

Dengan sepeda itu, kamu bisa berkeliling lapangan atau hanya mengambil foto-foto cantik di depan Museum Fatahillah.

2. Foto Bersama Cosplayer dan Manusia Patung

Selama menyusuri jalan menuju Museum Fatahillah, tim inilah.com melihat ada banyak cosplayer dan manusia patung yang memerankan tokoh sejarah seperti Ir. Soekarno.

Kamu bisa berfoto dengan mereka dan memberikan tip sukarela sebagai bentuk apresiasi atas seni yang mereka lakukan.

3. Menikmati Suasana Sore Hari di Depan Museum Fatahillah

Suasana di depan halaman Museum Fatahillah (Foto: Inilah/Indira)

Jika datang di sore hari, bisa menikmati suasana keramaian Kota Tua di seberang Museum Fatahillah.

Suasananya begitu ramai, mulai dari anak-anak berlarian, suara pedagang, dan beberapa penampilan budaya dari warga setempat.

4. Wisata Kuliner

Ada Cafe Batavia dan jajanan pedagang kaki lima di sekitar Museum Fatahillah (Foto: Inilah/Indira)

Bagi yang suka makan-makan, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang ada di sekitar Museum Fatahillah, mulai dari pedagang kaki lima, rumah makan sederhana, hingga restoran mewah, ada di tempat ini.

Salah satu jajanan yang wajib dicoba tentunya adalah kerak telor yang penjualnya bisa ditemukan di samping Museum Fatahillah.