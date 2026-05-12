Jelajahi Museum Wayang, Rumah Ribuan Koleksi Wayang dan Boneka Dunia

Bagi yang sudah bosan berkunjung ke Museum Fatahillah, bisa coba mengunjungi Museum Wayang yang lokasinya juga di Kota Tua.

Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa pada hari kerja, pengunjung akan disuguhkan dengan ribuan koleksi seni wayang dan boneka dari berbagai daerah.

Selain memamerkan koleksi fisik, Museum Wayang juga menyelenggarakan pertunjukan teater wayang setiap hari Minggu pada pukul 10.00 WIB.

Sekilas tentang Museum Wayang

Museum Wayang (Foto: Arsip Inilah)

Museum Wayang awalnya adalah bangunan gereja bernama de oude Hollandsche Kerk yang dibangun pada tahun 1640.

Bangunan itu kemudian diresmikan sebagai Museum Wayang pada 13 Agustus 1875 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin.

Museum ini memiliki lebih dari 6.000 koleksi wayang dan boneka tradisional hingga mancanegara yang sangat menarik untuk dipelajari.

Selain wayang dan boneka, terdapat juga koleksi barang bersejarah lainnya seperti topeng, lukisan, hingga gamelan.

Cara Menuju Museum Wayang (Kota Tua Jakarta)

Rute menuju Museum Wayang sama seperti menuju Museum Fatahillah, kamu bisa menggunakan transportasi umum seperti KRL Commuter Line, Transjakarta, atau menggunakan bus wisata. Berikut adalah panduannya:

1. Naik KRL Commuter Line

Dari arah Bogor : Naik kereta jurusan Jakarta Kota, turun di stasiun akhir (Jakarta Kota).

: Naik kereta jurusan Jakarta Kota, turun di stasiun akhir (Jakarta Kota). Dari arah Bekasi/Tanah Abang/Jatinegara: Naik KRL ke Stasiun Manggarai, lalu transit ke kereta jurusan Jakarta Kota.

Dari stasiun Jakarta Kota ke Museum Fatahillah hanya sekitar 230 meter atau sekitar ±3 menit berjalan kaki.

2. Naik Transjakarta

Untuk menuju Museum Fatahillah, bisa menggunakan TransJakarta ke arah Jakarta Kota. Berikut adalah rute/koridor yang bisa dinaiki:

Blok M - Kota (Koridor 1)

Pantai Maju - Balai Kota (1A)

Sunter Kelapa Gading - Kota (Koridor 12)

Pulo Gadung - Senen - Kota (12B)

Jarak dari Halte Jakarta Kota ke Museum Fatahillah hanya sekitar 260 meter atau sekitar ±4 menit.

3. Bus Wisata / Jakarta Explorer

Dari Masjid Istiqlal, tepatnya dari seberang Stasiun Juanda, kamu bisa menggunakan bus wisata atau Jakarta Explorer yang berhenti di Halte Kali Besar yang lokasinya sangat dekat dengan Kota Tua.

Bis tingkat ini dibuka untuk umum dan dapat dinikmati secara gratis, tetapi tetap harus menyediakan kartu elektronik untuk tap-in dan tap-out.

Sebagai informasi, bus ini beroperasi setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 10.00 sampai 17.00 WIB dengan waktu tunggu sekitar 15-20 menit.

Daya Tarik Utama Museum Wayang

1. Koleksi Wayang Tradisional

Koleksi Wayang Golek (Foto: Arsip Inilah)

Museum Wayang menyimpan lebih dari 6.000 koleksi koleksi wayang dan boneka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta luar negeri.

Begitu memasuki gedung, pengunjung akan langsung disambut oleh deretan koleksi Wayang Golek yang begitu menarik.

Semakin masuk ke dalam, koleksi yang ditampilkan lebih beragam, mulai dari koleksi wayang tradisional hinga bentuk wayang modern dan kontemporer.

Beberapa koleksi yang wajib dilihat dan dipelajari selama berkunjung ialah:

Wayang Kulit Purwa : Tokoh-tokoh Mahabarata dan Ramayana.

: Tokoh-tokoh Mahabarata dan Ramayana. Wayang Golek Menak : Wayang kayu khas Jawa Barat yang menceritakan hikayat Amir Hamzah.

: Wayang kayu khas Jawa Barat yang menceritakan hikayat Amir Hamzah. Boneka si Unyil : Karakter 80-90an yang menampilkan boneka asli Si Unyil, Raden, dan Pak Ogah yang disumbangkan oleh almarhum Drs. Suyadi.

: Karakter 80-90an yang menampilkan boneka asli Si Unyil, Raden, dan Pak Ogah yang disumbangkan oleh almarhum Drs. Suyadi. Wayang Revolusi: Wayang yang dibuat pasca-kemerdekaan yang menampilkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dan tentara penjajah, dan masih banyak lainnya.

2. Koleksi Boneka dan Wayang dari Mancanegara

Selain koleksi tradisional, museum ini memamerkan beragam wayang dan boneka dari berbagai negara seperti China, Vietnam, Thailand, dan Polandia. Koleksinya terhitung sangat lengkap dan menampilkan karakter yang tidak kalah menarik untuk dipelajari.

3. Teater Wayang

Di Museum Wayang terdapat fasilitas teater yang rutin menyelenggarakan pertunjukan wayang secara langsung di hari Minggu.

Selain menonton, pengunjung juga bisa berkesempatan melihat demonstrasi pembuatan wayang atau mengikuti workshop singkat yang diselenggarakan oleh pihak museum.

4. Makam Tokoh Kolonial

Makam Jan Pieterszoon Coen (Foto: Arsip Inilah)

Di dalam Museum Wayang, terdapat area memorial yang menyimpan prasasti nisan para pejabat penting VOC, yakni makam Jan Pieterszoon Coen.

Area ini sangat menarik karena menampilkan batu nisan berukuran besar dengan ukiran artistik yang masih terjaga keasliannya.

Aktivitas Seru di Sekitar Museum Wayang

Berlokasi strategis di kawasan Kota Tua, Museum Wayang dikelilingi oleh berbagai tempat menarik. Berikut adalah beberapa aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di sekitarnya:

1. Bermain Sepeda Onthel

Sewa sepeda onthel di Kota Tua (Foto: Arsip Inilah)

Tepat di depan bangunan Museum Wayang, terdapat tempat penyewaan sepeda onthel yang bisa dipinjam untuk berkeliling area halaman di depan Museum Wayang.

Selain bisa digunakan untuk berjalan-jalan, sepeda onthel tersebut juga bisa dijadikan properti untuk mempercantik foto-foto dengan latar belakang bangunan bersejarah.

2. Wisata Kuliner

Di sekitar Museum Wayang ada banyak pedagang kaki lima yang menawarkan aneka jajanan murah meriah, mulai dari makanan tradisional, modern, hingga minuman kekinian.

Salah satu makanan tradisional yang bisa ditemukan dengan mudah adalah Kerak Telor, makanan khas Betawi.

Ada juga pedagang makanan lainnya yang menawarkan jajanan yang lebih ringan, seperti batagor, siomay, dan lain sebagainya.

3. Foto-Foto dengan Latar Belakang Gedung Bersejarah

Selama berada di Kota Tua, jangan lupa untuk mengambil foto cantik dengan latar arsitektur klasik yang menjadi ciri khas utama kawasan ini.

Ada banyak spot foto-foto cantik dengan latar belakang bangunan bersejarah dengan tempo dulu yang sangat Instagrammable.

Biar hasil jepretannya lebih cantik, disarankan mengambil foto di siang atau sore hari untuk menciptakan kesan foto jadul yang natural.

4. Mengunjungi Museum Lainnya

Jangan lupa untuk mengunjungi kawasan museum lain yang ada di dekat Museum Wayang, seperti Museum Fatahillah dan Museum Bank Indonesia.

Masing-masing museum menyimpan koleksi benda-benda bersejarah yang berbeda.

Museum Fatahillah cenderung menampilkan benda-benda bersejarah dari masa prasejarah, kerajaan Hindu-Budha, hingga kolonial.

Sementara Museum Bank Indonesia lebih menampilkan benda-benda koleksi terkait sejarah Bank Indonesia dan revolusi mata uang Rupiah.