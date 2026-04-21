Panggil Bos DEN ke Istana, Luhut Laporkan Strategi Jaga Daya Beli Masyarakat ke Prabowo

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat sedang memberikan laporan soal ekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).(Foto: Instagram @sekretariat.kabinet)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kedatangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

“Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Bapak Luhut Binsar Panjaitan di Istana Merdeka, 21 April 2026,” kata Teddy dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Dalam pertemuan tersebut, Teddy mengungkap keduanya membahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global. Di mana, aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan.

“Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” ujarnya.

Selain itu, Teddy mengungkap Luhut juga menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech).

“Digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” jelasnya.

Teddy pun memastikan pemerintah akan berupaya menjaga perkembangan ekonomi pemerintah. Ia menuturkan pemerintah juga akan mempercepat pembentukan Financial Center untuk menjaga minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” paparnya.

