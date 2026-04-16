PANI Bidik Marketing Sales Rp4,3 Triliun di 2026

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) resmi menetapkan arah bisnis untuk tahun 2026 dengan sikap penuh kehati-hatian. Emiten properti raksasa pengembang kawasan PIK2 ini membidik target pra-penjualan atau marketing sales sebesar Rp4,3 triliun. Angka ini dinilai sebagai target yang konservatif namun realistis di tengah dinamika pasar global yang masih bergejolak.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menyatakan langkah perusahaan kali ini sangat mengedepankan prinsip prudent (kehati-hatian). Menurutnya, arah pengembangan PIK2 tetap berada pada jalur yang tepat sebagai kota mandiri modern, namun perusahaan tidak menutup mata terhadap faktor eksternal yang ada.

“Komposisi marketing sales yang kami tetapkan telah mencermati perkembangan geopolitik yang terjadi. Unsur kehati-hatian dan target yang dapat dicapai menjadi prinsip utama kami saat ini," tegas Aguan dalam keterangan resminya yang diterima Kamis (16/4/2026).

Fokus pada Segmen Residensial dan Komersial

Strategi PANI dalam mengejar target Rp4,3 triliun tersebut bertumpu pada kekuatan penetrasi produk residensial. Perseroan meyakini bahwa hunian tetap menjadi pendorong utama pendapatan, mengingat ekosistem di kawasan PIK2 kini semakin lengkap dan layak huni (liveable).

Selain residensial, kaveling tanah komersial di kawasan Central Business District (CBD) PIK2 juga diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan. Minat dari pelaku usaha dan investor untuk mengamankan lokasi strategis di pesisir Jakarta ini masih menunjukkan tren positif. Produk komersial lainnya seperti ruko, rukan, hingga SOHO disiapkan untuk menangkap peluang dari ekosistem bisnis yang terus berkembang di kawasan tersebut.

Meskipun tantangan makroekonomi dan geopolitik menghantui, PANI memiliki modal kuat berupa land bank atau cadangan lahan seluas 1.838 hektare. Rekam jejak dalam peluncuran dan penyerahan produk secara tepat waktu menjadi nilai tambah bagi kepercayaan konsumen.

Infrastruktur sebagai Katalis Pertumbuhan

Optimisme PANI juga didorong oleh rampungnya berbagai infrastruktur strategis yang menjadi urat nadi kawasan PIK2. Salah satu yang paling dinantikan adalah beroperasinya Nusantara International Convention Exhibition (NICE). Pusat kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) berskala besar ini diyakini akan mendongkrak trafik pengunjung dan aktivitas ekonomi secara eksponensial.

Dari sisi aksesibilitas, kehadiran Tol KATARAJA menjadi faktor pembeda. Jalan tol ini memberikan konektivitas langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta wilayah Jabodetabek. Kemudahan akses inilah yang diprediksi akan terus mengerek nilai tanah dan daya tarik kawasan PIK2 bagi pembeli domestik maupun internasional.

"Kehadiran fasilitas strategis seperti NICE dan konektivitas melalui Tol KATARAJA akan menciptakan nilai tambah baru. Kami memprediksi PIK2 akan berkembang sebagai kota pesisir modern terintegrasi, sekaligus pusat aktivitas ekonomi baru yang berkelanjutan," jelas Aguan.

PANI kini memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam pengembangan kota pesisir modern yang unik di Indonesia. Dengan fleksibilitas operasional yang terjaga, perseroan siap beradaptasi dengan dinamika pasar properti nasional sekaligus menangkap peluang pemulihan ekonomi yang terus bergulir.