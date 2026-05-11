Pansus DPRD DKI Segel 9 Gate Parkir Blok M Square, Minta BPK dan Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel sembilan pintu (gate) parkir di kawasan Blok M Square, Jalan Melawai V, Jakarta, dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Senin (11/5/2026). Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penertiban terhadap dugaan praktik parkir ilegal yang telah berlangsung cukup lama.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI, Ahmad Jupiter, menegaskan penyegelan merupakan langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sidak tersebut melibatkan personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta didampingi unsur aparat penegak hukum.

“Kami melakukan fungsi pengawasan dengan tindakan nyata berupa penyegelan terhadap gate parkir yang melanggar aturan. Ini bagian dari upaya melindungi hak masyarakat dan potensi pendapatan daerah,” kata Jupiter di lokasi.

Dalam temuan di lapangan, Pansus juga mencium adanya indikasi pelanggaran yang lebih serius, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan parkir. Karena itu, Pansus turut menggandeng aparat Polda Metro Jaya, baik Direktorat Lalu Lintas maupun Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Jupiter menyebut penanganan kasus ini tidak bisa berhenti pada penertiban administratif semata. Pihaknya secara resmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit dan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami mendorong BPK dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan ini. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, harus diusut tuntas agar tidak merugikan masyarakat dan keuangan daerah,” tegasnya.

Pansus DPRD DKI memastikan akan terus memperkuat pengawasan di lapangan, khususnya pada titik-titik parkir strategis di Jakarta, guna menutup celah praktik ilegal serta mendorong tata kelola perparkiran yang lebih transparan dan akuntabel.