Pansus Reforma Agraria DKI Kebut Penyelesaian Masalah Tanah, Ini Targetnya

Ukuran Font Kecil Besar

Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DPRD DKI Jakarta mulai tancap gas. Dalam rapat kerja perdana pada 15 April 2026, Pansus menyusun agenda sekaligus memetakan persoalan pertanahan di Jakarta.

Rapat ini menjadi tindak lanjut setelah pembentukan pimpinan dan keanggotaan pada 8 April 2026. Dengan struktur yang sudah lengkap, Pansus langsung menyusun langkah strategis sebagai dasar kerja ke depan.

Ketua Pansus, Dwi Rio Sambodo, mengatakan fokus awal adalah konsolidasi internal dan penyusunan jadwal kegiatan. Di saat yang sama, Pansus mulai menginventarisasi persoalan di lapangan berdasarkan masukan anggota dan interaksi dengan masyarakat.

"Temuan di lapangan dan aspirasi warga jadi bahan awal untuk memetakan masalah," kata Rio pada inilah.com, Sabtu (25/4/2026).

Pansus menargetkan sebagian daftar inventarisasi masalah (DIM) dapat diselesaikan sebelum 12 Agustus 2026. Target tersebut mengacu pada mandat dalam Surat Keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta.

Salah satu fokus utama adalah percepatan penyelesaian pendaftaran tanah kategori clean and clear dalam program PTSL. Kategori ini dinilai paling realistis untuk dituntaskan dalam jangka pendek.

"Kategori satu ini jadi target jangka pendek yang bisa segera diselesaikan," ujarnya.

Untuk mempercepat pembahasan, Pansus juga menjadwalkan rapat lanjutan dengan pihak eksekutif pekan depan. Pertemuan ini akan menjadi tahap awal sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di Jakarta.