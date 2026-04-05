Pantas Saja Bus Damri Banyak yang ‘Uzur’, 3 Kali Minta Suntikan PMN Selalu Ditolak Kemenkeu

Direktur Utama Perum Damri, Setia N. Milatia Moemin, mengungkapkan mayoritas armada bus Damri yang melayani transportasi darat perintis, kini sudah berusia tua alias 'uzur'. Rata-rata usia armadanya lebih dari 7 tahun atau kategori tidak produktif.

Tak hanya soal usia, Setia menambahkan operasional bus perintis juga kerap terhambat kondisi alam. Jalan rusak hingga cuaca ekstrem seperti hujan lebat membuat armada terpaksa menunda perjalanan.

“Armada angkutan perintis saat ini berusia lebih dari tujuh tahun, sudah mulai tua dan harus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kami kesulitan menyusun rencana peremajaan atau penggantian armada,” kata Setia di Jakarta, dikutip Minggu (5/4/2026).

Ia mengakui, dalam kondisi tertentu, bus perintis memilih tidak beroperasi karena kendala medan dan cuaca. Dampaknya pun tidak kecil, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kami tahu persis, jika bus tidak beroperasi di daerah 3T, dampaknya sampai ke sekolah. Bahkan, sekolah bisa libur karena gurunya tidak bisa mencapai lokasi,” ujar Setia.

Tak hanya pendidikan, aktivitas ekonomi juga terdampak. Bus perintis menjadi tulang punggung mobilitas warga, termasuk untuk membawa hasil pertanian ke pasar.

“Kalau bus tidak jalan, pasar bisa sepi. Warga biasanya membawa cabai, sayuran, bahkan ternak untuk dijual. Semua bergantung pada transportasi ini,” jelasnya.

Masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan pasokan bahan bakar di daerah 3T. Setia menyebut, kendala bukan hanya soal harga, tetapi juga ketersediaan.

“Kami mohon dukungan pasokan BBM subsidi. Sering kali bukan harganya yang jadi masalah, tapi ketersediaannya tidak ada. Akhirnya kami terpaksa membeli non-subsidi dengan harga Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter,” ujarnya.

3 Kali Ditolak

Setia juga mengungkapkan, Damri telah tiga kali mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna mendukung layanan publik dan keberlanjutan operasional. Namun, seluruh pengajuan tersebut ditolak.

Penolakan didasarkan pada penilaian bahwa Damri masih mampu bertahan tanpa tambahan suntikan modal dari negara.

“Sebetulnya kami sudah tiga kali mengajukan PMN, bahkan sampai di DPR sudah disetujui. Tapi akhirnya selalu dicoret di Kementerian Keuangan, karena dianggap masih bisa bertahan,” ungkap Setia.

Penolakan berulang itu membuat manajemen Damri enggan kembali mengajukan PMN pada tahun ini.

“Sampai bosan, bahkan saya sampai malu. Jadi, pada 2026 kami belum mengajukan lagi,” katanya.

Selain itu, Setia menyebut Damri juga belum pernah menerima skema Public Service Obligation (PSO) dalam penugasan pemerintah. Selama ini, perusahaan hanya mengandalkan subsidi dari proyek-proyek tender Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti angkutan perintis, angkutan KPSN, dan tol laut.

Kondisi ini memperlihatkan tekanan ganda yang dihadapi Damri: armada menua, medan berat, dan minim dukungan pendanaan, sementara peran mereka tetap krusial sebagai penghubung utama di wilayah terpencil.