Para Sekutu AS Kompak Desak Lebanon Masuk Paket Gencatan Senjata

Israel terus memborbardir Lebanon, Rabu (8/4/2026), di kala AS dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. (Foto: AFP/Kawnat Haju)

Kesepakatan gencatan senjata dua pekan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran rupanya belum memuaskan selera dunia. Di saat Washington dan Teheran mulai menurunkan tensi, sejumlah sekutu utama AS justru 'bernyanyi' lantang: gencatan senjata itu cacat jika mengabaikan bara api di Lebanon.

Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, hingga Australia kini satu suara mendesak agar operasi militer Israel di Lebanon segera dihentikan dan dimasukkan dalam paket perdamaian tersebut. Desakan ini muncul di tengah kenyataan pahit di lapangan: lebih dari 1.530 nyawa melayang dan 4.812 orang terluka di Lebanon sejak eskalasi pecah 2 Maret lalu.

Prancis: Serangan Israel Bukan Solusi

Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi salah satu yang paling vokal. Menjelang pertemuan dewan pertahanan Prancis pada Rabu (8/4/2026), Macron memperingatkan bahwa kondisi di Lebanon sudah berada di titik kritis yang tidak bisa lagi ditoleransi.

"Apa yang kita saksikan melalui serangan dan pendudukan Israel di Lebanon selatan bukanlah respons yang tepat," tegas Macron dengan nada tajam.

Sebagai sekutu dekat, Prancis terus menekan Tel Aviv untuk segera membuka meja runding ketimbang terus menghujani Lebanon dengan rudal.

Inggris dan Spanyol: Perang Harus Berhenti Total

Senada dengan Macron, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan bahwa London mendukung penuh proses negosiasi, namun dengan satu catatan krusial: Lebanon tidak boleh ditinggalkan. Cooper dijadwalkan membawa pesan keras ini dalam pidatonya di London, Kamis malam.

"Kemajuan harus dicapai. Tidak boleh ada kembali konflik," ujar Cooper di hadapan Wali Kota London, Susan Langley.

Dari Madrid, suara lebih keras terdengar. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyebut invasi Israel terhadap kedaulatan Lebanon sebagai tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bahkan menyindir diplomasi 'pemadam kebakaran' yang dilakukan pihak tertentu.

"Spanyol tidak akan memuji mereka yang membakar dunia hanya karena kemudian datang membawa ember air," sindir Sanchez, merujuk pada gencatan senjata terbatas yang baru saja disepakati.

Australia dan Italia: Dunia Menuntut Gencatan Senjata Menyeluruh

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong juga ikut menekan Washington. Menurut Wong, posisi Australia sangat jelas: dunia mengharapkan penghentian permusuhan di seluruh kawasan Timur Tengah, bukan sepotong-sepotong.

"Gencatan senjata ini rapuh, tetapi dunia membutuhkan agar kesepakatan ini tetap bertahan," katanya kepada ABC.

Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengutuk keras gempuran Israel yang menewaskan lebih dari 200 orang dalam serangan terbaru. Meloni secara eksplisit menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran atas semangat damai yang sedang diupayakan.

Italia menekankan bahwa memasukkan Lebanon ke dalam kesepakatan adalah harga mati demi stabilitas kawasan.

Kini, bola panas berada di tangan Gedung Putih. Apakah AS akan mendengarkan 'teriakan' para sekutunya, atau membiarkan Lebanon terus membara di bawah bayang-bayang gencatan senjata parsial?