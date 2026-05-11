Parigi Moutong Siapkan Lahan 9,2 Hektare Sekolah Rakyat Permanen

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (11/5/2026). (Dok. Kemensos)

Dukungan pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat terus bertambah. Salah satunya dari Kabupaten Parigi Moutong yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayahnya.

"Kami telah menyiapkan 9,2 hektare untuk Sekolah Rakyat," ujar Erwin Burase, Bupati Parigi Moutong saat audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia menambahkan lahan tersebut berlokasi di Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat. "Tidak jauh dari Kantor Bupati dan dari Kota,"jelasnya.

Erwin menguraikan kondisi di daerahnya masih banyak anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan terutama di wilayah terpencil. Sehingga besar harapannya bagi Kabupaten Parigi Moutong untuk dapat segera dilakukan pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun ini.

Menyambut usulan lahan dari Bupati Parigi Moutong, Agus Jabo mengatakan agar dipersiapkan syarat-syarat yang telah ditentukan dan berkoordinasi dengan sekretariat bersama Sekolah Rakyat.

"Sesuai dengan arahan Presiden, untuk selalu bersinergi dalam rangka memakmurkan masyarakat," ujarnya.

Agus Jabo juga mengapresiasi kedatangan dari Bupati Parigi Moutong yang terus menyampaikan progres pengusulan lahan Sekolah Rakyat kepada Kemensos.

Selain dari Parigi Moutong, Agus Jabo juga menerima audiensi dari Kepala Dinas Sosial Mamuju Tengah, Nirwanasari Aras dan Wakil Ketua DPRD Sragen, Muslim.

