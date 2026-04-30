Paripurna Tetapkan Suhud Alynudin Gantikan Khoirudin Sebagai Ketua DPRD DKI

DPRD DKI Jakarta menetapkan Suhud Alynudin sebagai calon Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/4/2026).

Penetapan tersebut sekaligus menjadi bagian dari usulan pemberhentian Khoirudin dari jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta.

Suhud menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dalam rapat paripurna, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang disebut ikut mendukung kelancaran proses tersebut.

"Terima kasih kepada Pak Gubernur dan teman-teman anggota dewan sehingga proses ini berjalan lancar," kata Suhud.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan siap melanjutkan tugas apabila proses pengesahan selesai, untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan kolaborasi DPRD dan eksekutif semakin baik dalam mendorong percepatan pembangunan Jakarta," ujarnya.

Meski sudah ditetapkan dalam paripurna, keputusan akhir pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta masih menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Pemprov DKI Jakarta akan segera mengirimkan dokumen usulan tersebut untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hingga kini, Suhud masih berstatus calon Ketua DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan ucapan selamat atas penetapan Suhud sebagai calon Ketua DPRD DKI Jakarta.

“Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pak Suhud yang telah ditetapkan secara ofisial sebagai calon Ketua DPRD,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menegaskan akan segera menindaklanjuti dokumen pencalonan tersebut setelah diterima secara resmi.

“Nantinya surat tersebut akan kami sampaikan ke Kemendagri untuk menjadi keputusan. Karena sampai saat ini belum ada keputusan dari Kemendagri,” jelasnya.

Dengan demikian, posisi Suhud sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta masih menunggu proses administrasi lanjutan sebelum resmi menjabat.